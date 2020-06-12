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Babacan: “Kıbrıs çevresinde yalnızsanız, haklı olsanız da haksız duruma düşersiniz”

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları olduğunu, ama Türkiye’nin çok yalnız olduğunu belirtertti.
Babacan: “Kıbrıs çevresinde yalnızsanız, haklı olsanız da haksız duruma düşersiniz”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları olduğunu, ama Türkiye’nin çok yalnız olduğunu belirterek, “Kıbrıs çevresindeki gelişmelere, eğer yalnızsanız ne kadar haklı olsanız haksız duruma düşebiliyorsunuz” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Suriye ve Libya'da Türkiye'nin ciddi şekilde taraf olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları var ama Türkiye çok yalnız” dedi.

Maritime deali çok önemsediğinin altını çizen Babacan, “Uluslararası hukuk zemini de var. Bu anlaşma önemli ama bakıyoruz Kıbrıs çevresindeki gelişmelere, eğer yalnızsanız ne kadar haklı olsanız haksız duruma düşebiliyorsunuz. Türkiye karşıtlığını dünyada çoğalttı" ifadelerini kullandı.

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