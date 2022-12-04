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Babacan: Kürt sorunu var, çözümü eşit vatandaşlıktan geçiyor

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DEVA Partisi lideri Babacan, Kürt meselesiyle ilgili "Çözümü; eşit vatandaşlık anlayışından geçiyor. Her vatandaşı eşit ve onurludur. Devlet de bunu sadece tanır" dedi.
Babacan: Kürt sorunu var, çözümü eşit vatandaşlıktan geçiyor

Adıyaman'da konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sayın Erdoğan başlarda ‘Kürt sorunu vardır ve benim de sorunumdur’ diyordu. O zaman bizim de içinde olduğumuz hükümette samimi bir gayret oldu. Döndü dolaştı, bir yanına Bahçeli’yi, bir yanına Perinçek’i aldı. ‘Kürt sorunu diye bir şey yok kardeşim’ diyor. Bir tarafında Bahçeli, bir tarafında Perinçek olunca zaten diyeceği başka bir laf yok. Sayın Bahçeli Adıyaman’a en son ne zaman geldi? Ankara’da otururken konuşmak kolay. Esiyor, gürlüyor oradan" dedi.

Kürt sorunu olduğunu ve bunun çözümünün de devletin temel hak ve özgürlüklerle ilgili tutumundan geçtiğini belirten Babacan, şunları kaydetti:

"İnsan haklarının devlet tarafından aynen tanınmasından geçiyor. Çözümü; eşit vatandaşlık anlayışından geçiyor. Her vatandaşı eşit ve onurludur. Her vatandaş anasından doğduğu anda sahip olduğu hakları doyasıya yaşar. Devlet de bunu sadece tanır."

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