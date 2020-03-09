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Babacan partiyi kurdu, Meclis'te de temsil ediliyor. İşte kurucular kurulu listesi

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İşte kurucular kurulu listesi
Babacan partiyi kurdu, Meclis'te de temsil ediliyor. İşte kurucular kurulu listesi

Ali Babacan'ın bugün kuruluş dilekçesini verdiği partisinin kurucular kurulu listesi ortaya çıktı.

Partinin kurucular kurulu listesinde, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, eski bakan Selma Aliye Kavaf, Mehmet Atalay, eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Gülay Göktürk gibi isimler yer alıyor.

Liste şöyle:

İşte o liste;

Zeynep Tatar

Zehra Dereli

Yasemin Birgel

Tuba Tarsus

Selma Aliye Kavaf – (Eski Bakan ve Milletvekili)

Sedat Kadıoğlu

Sanem Aktar

Sadullah Ergin (Eski Bakan ve Milletvekili)

Ramiz Ongun

Ömer Gençal

Oğuzhan Ayveren

Nihat Ergün (Eski Bakan ve Milletvekili)

Berin Bilici

Tunahan Elmas

Nazlı Seda Vural

Helin Fırat

Mustafa Yeneroğlu (Bağımsız Milletvekili)

Mustafa Uçak

Mustafa Satıcı

Mustafa Nuri Akbulut

Mustafa Ergen

Musa Malik Yıldırım

Mehmet Şanver (Emekli Korgeneral)

Mehmet Atalay (Eski Bürokrat)

Mehmet Avcı

M. Emin Ekmen

Merve Keleş

Metin Kaşıkoğlu (Eski Milletvekili)

Medeni Yılmaz (Eski Milletvekili)

Sami Topbaş (AK Parti Konya Eski İl Başkan Yardımcısı)

Kerem Yavaşça

Kerem Altun (Eski Milletvekili)

Kemal Cangör

Esra Aygün

İlker Çelik

İhsan Günaydın

İdris Şahin (Eski Milletvekili)

İbrahim Köşdere (Eski Milletvekili)

İbrahim Gezer

İbrahim Dönertaş

İbrahim Çanakçı (Eski Hazine Müsteşarı)

İbrahim Alper Ataman

Hatice Selvi Demirel

Hatice Dudu Özkan

Hasan Karal

Hasan Canbağ

Halit Özsoy

Haldun Hakçı

Gülçin Avşar

Gülay Göktürk (Yazar)

Gül Didem Bektaş

Furkan Aydoğan

Elif Eren

Doğa Şanlıoğlu

Cennet Uslu

Cem Avşar

Cavit Dağdaş (Hazine Eski Müsteşar Yardımcısı)

Canberk Demirci

Bünyamin Ünlü

Burcu Yağar

Burak Dalgın

Bilgehan Çetiner

Bekir Sıtkı Aslan

Bahar Saygılı Ekşi (Eski Milli Sporcu)

Ayşe Işıl Ergüvenç (AİHM)

Ayşe Ezgi Yıldırım

Arzu Kılıçlar

Altuğ Ankaralı

Ali Ufuk Yaşar

Ali İhsan Merdanoğlu (Eski Milletvekili)

Ahmet Faruk Ünsal (Eski Milletvekili)

Ahmet Ergin

Ahmet Edip Uğur (Balıkesir Eski Belediye Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet Yener

Müfit Yetkin (Eski Milletvekili)

Abdürrahim Aksoy (Eski Milletvekili)

Birol Aydemir (TÜİK Eski Başkanı)

Abdurrahman Bilgiç (Eski Büyükelçi)

Metin Kilci (Özelleştirme İdaresi Eski Başkanı)

Gürcan Türkoğlu (Eski Diplomat)

Aysun Hatipoğlu

Naci Koru (Dışişleri Eski Bakan Yardımcısı)

Candan Karlıtekin (THY Eski Yönetim Kurulu Başkanı)

Mehmet Keteloğlu

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