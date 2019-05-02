Babacan: Siyasi arayışlarımız var ama Davutoğlu ile değil

Siyasette yeni parti tartışmaları devam ediyor. Gül, Babacan ve Davutoğlu’nun adının konuşulduğu kulislerde kimin kimle birlikte hareket ettiği net olarak bilinmiyor

Siyasette yeni parti tartışmaları devam ederken eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan “Arkadaşlarla çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Ahmet Davutoğlu ile insani ilişkim var ama siyasi beraberliğim yok” ifadelerini kullandı.



Odatv’den Sabahattin Önkibar, İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ ile Babacan arasında geçen diyalogu aktardı. Yazıya göre Özdağ ile Babacan birkaç gün önce Ankara’da bir hastanede karşılaştı. İkilinin arasında geçen konuşma şu şekilde:



- Sayın Babacan, Ahmet Davutoğlu ile beraber misiniz?

- Sayın Davutoğlu ile insani ilişkim elbette var ama siyasi beraberliğim yok.

- Yani beraber parti kuracaklar iddiaları yakıştırma?

- Kesinlikle öyle!

- Bunun anlamı, sizin siyasetin tamamen dışında olmanız mı?

- Hayır değil... Söylemek istediğim; Ahmet Davutoğlu Hocamla siyasette beraber hareket etmediğimdir.

- Yani siyasi arayış ve çabalarınız var.

- Var... Arkadaşlarla değerlendirme ve çalışmalarımız devam ediyor.

- Parti kuracak mısınız?

- Arkadaşlarla konuşuyoruz.

- Peki Sayın Cumhurbaşkanı size, gel Ekonomi Bakanı ol, derse?

- Bunlar faraziye!

- Varsayalım; “Gel ekonomi yönetimi sende” dese?

- Kabul etmem.

- Emin misiniz?

- Kesinlikle kabul etmem!



Sabahattin Önkibar’ın yazısının tamamı şu linkte.