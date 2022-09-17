  • BIST 3.377,33
  • Altın 983.247
  • Dolar 18.2506
  • Euro 18.2768
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Babacan Tunceli’de: Kürt ve Alevi meselesini çözmenin tam zamanı

»
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tunceli’deki konuşmasında Kürt sorunun ve Alevi sorunun çözülmesi için de en uygun zamanın olduğunu söyledi.
Babacan Tunceli’de: Kürt ve Alevi meselesini çözmenin tam zamanı

 Babacan ayrıca konuşmasının devamında, “Kimse çıkıp ‘Alevi şöyle olur, böyle olur’ diye kafasına göre konuşmayacak” dedi.

Babacan bugün partisinin Tunceli’deki il binasının açılışında konuştu. ANKA’nın haberine göre Babacan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Bugün Kürt meselesini de Alevi meselesini de çözmenin aslında tam zamanıdır. Türkiye buna hazırdır. Ancak bu cesaret ve samimiyet işidir. Ankara’nın artık cesur olma vakti gelmiştir. Kangrenleşen sorunları çözme vakti gelmiştir. Yaraları sarmak, yaralı hafızaları adaletle onarmak, yarınlara umutla bakmak bizim elimizde.”

*Biz neyin hak, neyin imtiyaz olduğunu çok iyi biliriz. Hiç kimse için hiçbir imtiyaz da istemiyoruz. Biz sadece hakkın terazisinde eşitlenmeyi hedefliyoruz. ‘Eşit vatandaşlık’ hukuku diyoruz. Eşit vatandaşlığın Türkiye’nin pek çok sorununu çözme yönünde dev bir adım olacağını biliyoruz.

*Demokrasi açığı Türkiye’de çok acılar yaşattı, yaşatıyor. Dersim, tarih boyunca ayrımcılığa, haksızlığa maruz kaldı. Bunu çok iyi biliyorum. Sözü yasaklayarak acıları saramazsanız. Sorunları inkar eden, o sorunu hiçbir zaman çözemez. 

*İktidar, Alevi vatandaşlarımızı rahatlatacak adım atmak istiyorsa önce ayrımcılık hissettiren uygulamaların hepsine son verecek. Kimse çıkıp ‘Alevi şöyle olur, böyle olur’ diye kafasına göre konuşmayacak.

*Cemevlerine, camilere tanınan maddi ve diğer hakların tamamını tanıyacağız. Devlet camilere nasıl destek veriyorsa, aynısı cemevlerine uygulanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosu kararının kapsamını genişletmesini kınadı17 Eylül 2022 Cumartesi 10:18
  • Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi16 Eylül 2022 Cuma 18:07
  • Erdoğan, Hint lider Modi ile bir araya geldi16 Eylül 2022 Cuma 17:44
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti16 Eylül 2022 Cuma 11:54
  • Gülşen'in iptal edilen konserlerine ilişkin açıklama16 Eylül 2022 Cuma 10:14
  • Mersin'de 3.7 büyüklüğünde deprem16 Eylül 2022 Cuma 09:26
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gitti15 Eylül 2022 Perşembe 13:54
  • Gülşen konserlerini iptal etti15 Eylül 2022 Perşembe 08:54
  • Hadise, Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı15 Eylül 2022 Perşembe 08:47
  • Sedat Peker’in evinin önündeki saldırının şüphelisi yakalandı14 Eylül 2022 Çarşamba 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti