Babacan ve arkadaşları, bu hafta partiyi kuruyor

AKP’den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, uzun süredir çalışmaları yürütülen partiyi bu hafta içerisinde kuruyor. Aralarında Sadullah Ergin, Nihat Ergün gibi isimlerin de olduğu eski AKP’li bakanların öncülüğünde kurulacak partinin isim ve logosu konusundaki çalışmalar büyük ölçüde bitirildi. İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesi verilmeden önce Babacan’ın bir açıklama yaparak, partinin kuruluşunu ve genel çerçeveyle programını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de destek verdiği yeni parti kurma çalışmalarını büyük ölçüde bitirdi. Girişim grubunda eski AKP’li Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Nihat Ergün gibi isimlerin de olduğu, kuruluşu birkaç kez ertelenen partiyle ilgili çalışmalara son şekli verildi. Parti programı ve tüzüğü üzerindeki son çalışmalar, Babacan’ın liderliğinde, haftasonu yapılan toplantılarda tamamlandı. Logo, isim ve kurucular kurulu ile ilgili çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı.

Bu hafta verilecek

Partinin kuruluş dilekçesi bu hafta içerisinde İçişleri Bakanlığı’na verilecek. Dilekçe verilmeden hemen önce Babacan’ın partiyle ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Partinin kurucular kurulunda milletvekili bazı isimlerin de olabileceği ancak Babacan’ın öncelikle Meclis’te grup oluşturma gibi bir çabanın içerisinde olmadığı ifade edildi. Başka partilerden transfer yöntemine sıcak bakmayan Babacan’ın partisinde şu anda parlamentoda bulunmayan bazı eski vekillerin de bulunacağı ifade edildi. Partide, daha önce farklı partilerde siyaset yapan, liberal-demokrat çizgiye yakın bazı isimlerin de olacağı kaydedildi. Anketle halka da sorulan isim ve logo konusunda birkaç seçenek arasından son kararın verileceği ifade edildi. Partinin organlarının belirleneceği geniş katılımlı toplantının tarihinin de Babacan tarafından ilan edilmesi bekleniyor.