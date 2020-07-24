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Babacan'dan Ayasofya açıklaması: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim

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Babacan, Ayasofya'nın müze statüsünün iptal edilerek camiye dönüştürülmesi konusunda değerlendirmede bulundu
Babacan'dan Ayasofya açıklaması: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, camiye dönüştürülen Ayasofya'nın ibadete açılacağı ilk namazda, kendisine davet gelmediğini açıkladı.

Babacan, "Gelseydi gidebilirdim herhalde" dedi. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde Habertürk'te yayınlanan "Nedir Ne Değildir?" programında, gazeteciler; Nihal Bengisu Karaca, Nagehan Alçı, Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

Babacan, Ayasofya'nın müze statüsünün iptal edilerek camiye dönüştürülmesi konusunda ise şunları söyledi: 

Daha önce 'Bu bir tuzaktır, bu bir oyundur' ifadesi kullanıldı. ‘Biz böyle bir şey yaparsak dünyanın her yerindeki camilerin başına ne gelir, düşünüyor musunuz' denildi. Benim hükümette olduğum dönem gündeme gelmedi açıkçası.

Erbaş, liderleri davet etti

Ayasofya, Danıştay’ın kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından 86 yıl sonra cami olarak açılacak.

Camide ilk namaz bu cuma kılınacak.

Cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş parti liderlerini arayarak davette bulunmuştu.

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