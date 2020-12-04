Babacan'dan Erdoğan'a: Anlıyoruz ki artık şuur falan da kalmamış

Babacan, "Anlıyoruz ki artık şuur falan da kalmamış... Ekonomi çökmüş, vatandaş aç biilaç yaşıyor. Madem paranız var, vatandaştan ne istiyorsunuz? Ne diye hâlâ yardım istiyorsun?" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki "Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz" sözlerini eleştirdi. Babacan, "Anlıyoruz ki artık şuur falan da kalmamış... Ekonomi çökmüş, vatandaş aç biilaç yaşıyor. Madem paranız var, vatandaştan ne istiyorsunuz? Ne diye hâlâ yardım istiyorsun?" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1'inci Olağan Düzce İl Kongresi’nde konuştu.

Hükümeti korona virüsü (Covid-19) salgını sürecini kötü yönetmekle eleştiren Babacan, "Ülkeyi yönetenler, bu salgını da kötü yönetti. Neredeyse sadece izlemekle yetindiler. Aylardır hepimizden vaka sayılarını gizlediler. Bu millete hizmet edecek kişi halktan hakikati gizleyemez" diye konuştu.

Vaka sayılarının son dönemde açıklanmaya başladığını hatırlatan Babacan, "Bu halktan bilgi gizleyemezsiniz. Şeffaf olmak zorundasınız. Bunun aması, fakatı, lâkini yok. Hiçbir mazereti yok. İnsanlar ölüyor. Halkımız ölüyor. Bundan daha acil, daha önemli hiçbir gündem olamaz" dedi.

'GERÇEK SAYIDAN EMİN DEĞİLİZ'

"Aylardır tedbir almayan sizsiniz" diyen Babacan, "Aylardır yapılması gerekenleri söyleyenlere kulaklarını kapatan da sizsiniz. Bugün eğer bu kadar fazla can kaybediyorsak, bugün eğer hastalık hızla yayılıyorsa, bu sadece iktidarın yanlış politikasından kaynaklanıyor. Kimse suçu başka yerde aramasın" ifadelerini kullandı.

Salgınla ilgili resmi açıklamaların doğruluğuna şüpheyle yaklaştığını belirten Ali Babacan, "Bugünlerde, resmi verilere göre, günde yaklaşık 200 vatandaşımızı kaybediyoruz. Özellikle 'resmi' diyorum. Gerçek sayıdan emin değiliz" dedi.

'BU ZİHNİYETİ KABUL ETMİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet yönelik üslubunu eleştiren Babacan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz pazartesi gecesi cumhurbaşkanı salgınla ilgili yeni önlemleri canlı yayında açıkladı. Tüm Türkiye ne olacağını merak ettiği için ekran başındaydı. Ama huylu huyundan hiç vazgeçer mi? Vatandaş can derdinde bunlar başka bir şeylerin derdinde. Yine başladı muhalefete saldırmaya. Sayın Erdoğan, bir kez olsun, mesela söz konusu sağlık iken, aklınıza tüm Türkiye’nin cumhurbaşkanı olduğunuz gelmiyor mu? Bir kez olsun, anayasa gereği tarafsız olmanız gerektiği aklınıza gelmiyor mu? Kavgasız, hamasetsiz konuşamıyorlar. Ülke bütünlüğünü değil kutuplaştırmayı ilke edinmişler. Ama biz bu zihniyeti kabul etmiyoruz."

'ÖZGÜR BASININ YANINDAYIZ'

RTÜK'ün CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk Televizyonu'na verdiği cezaya değinen Babacan, "Bugünkü iktidarın ekonomik yıpratmasının yanı sıra, ideolojik denetim aracına dönüştürdüğü RTÜK cezalarıyla karşı karşıyalar. Geçtiğimiz gün Habertürk Televizyonu RTÜK tarafından cezalandırıldı. Basının baskıyla karşılaşması tüm ülke için, demokrasi için bir tehdittir. Özgür basının yanındayız, susturulmaması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının sosyal medya hesabından duyurduğuna dikkati çeken Ali Babacan, şunları söyledi:

"Son dönemde haber alma hakkını kullanabilmek için elimizde kalan tek yer, kısıtlı erişimiyle sosyal medya. Ama arkadaşlar bugünkü iktidar orayı da engellemek için çalışıyor. Biliyorsunuz bir yasa çıkardılar. O yasaya göre yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Bakın, Hazine ve Maliye Bakanları kayıplara karışmadan evvel, istifasını sosyal medyadan paylaştı. Kendi abisinin başında olduğu gazete ve televizyon bile istifayı yayınlamadı. Eğer sosyal medya olmasaydı, kayıp bakan istifasını duyuracak mecra bile bulamayacaktı. Özgürlük herkese ve her zaman lazım. Size bile…"

'MADEN PARANIZ VAR, VATANDAŞTAN NE İSTİYORSUNUZ?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz" sözlerini eleştiren Babacan, “Hazine'yi boşalttılar ama kendi harcamalarına kaynak buluyorlar. Sıra vatandaşa gelince bırakın yardımı, IBAN vererek vatandaştan yardım toplamaya çalışıyorlar. Bir de dün bir açıklama yapmışlar. 'Salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz’ demişler. Anlıyoruz ki artık şuur falan da kalmamış... Ekonomi çökmüş, vatandaş aç biilaç yaşıyor. Madem paranız var, bu vatandaştan ne istiyorsunuz? Ne diye hâlâ yardım istiyorsun, 'vergi vergi’ diye yakasına yapışıyorsun?" dedi.