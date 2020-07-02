  • BIST 116.701
  • Altın 390,738
  • Dolar 6,8495
  • Euro 7,7255
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Babacan’dan Erdoğan’ı kızdıracak sözler: Kapatacağız

»
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler sarf etti. Türkiye Varlık Fonu'nu iktidara geldiklerinde kapatacaklarını belirten Babacan "Varlık Fonu'nu kapatacağız. Tam bir kara delik..." dedi.
Babacan’dan Erdoğan’ı kızdıracak sözler: Kapatacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler sarf etti.

Karar TV'de "Liderler Ekonomi" programına konuk olan Babacan; Taha Akyol, Elif Çakır ve İbrahim Kahveci'nin sorularını cevapladı.

Türkiye Varlık Fonu'nu iktidara geldiklerinde kapatacaklarını belirten Babacan "Varlık Fonu'nu kapatacağız. Tam bir kara delik..." 

Babacan, Türkiye Varlık Fonu ile ilgili şunları söyledi:

"Varlık Fonu'nu kapatacağız. Tam bir kara delik... Şeffaflığı olmayan, hesap verebilirliği olmayan bir yapı. Sayıştay denetiminden uzak, hiçbir kurala tabii değil. İnanın; babanızdan miras kalsa o kadar para harcamazsınız. Tamamen borçlanmaya dayanan bir yapı. Varlık Fonu, ilk kurulduğu ne yaptıklarını biliyorsunuz? Borç para; aramak oldu... 2016'da kanun çıktı, ilk borçlanmayı 2009'da yapabildiler. 3 yıl kimse para vermedi! 'Herkes neden para arıyorsunuz' diye sordu. Kendi içinde çok tezatlıkları var. Biz bunu kesinlikle kapatacağız. Ben 5 yıl boyunca Varlık Fonu'nun kurulmasını engelledim. Çünkü Hazine Bakanı'nın imzası olmadan kurulamıyordu. Ben gittikten bir sene sonra kuruldu. Kesinlikle iktidara geldiğimizde kapatacağız. Tabii çok ciddi zarara da neden olacak bu durum. Şimdiden o delik oluştu ve bu durum derinleşecektir."

"İYİ GİTMİYOR"

Ekonomik göstergelerin iyiye gitmediğini de belirten Babacan, "2014'ten beri Türkiye'de kademeli bir otoriterleşme başladı. Liyakatli insanlar, yavaş yavaş sistem dışına itildi. 15 Temmuz ile birlikte de otoriterleşme 'meşru bir zemin' kazandı. 2017'deki anayasa değişikliği ile de 'Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi' adı altında bir sistemsizlik oluşturuldu" diye ifade etti.

TEKALİF-İ MİLLİYE'Yİ DUYUNCA EYVAH DEDİM...

Babacan, verilen kredilerin bir gün büyük bir krize neden olacağını söyleyerek, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin, Merkez Bankası rezervleri Kovid-19 salgını öncesi eritildi. Sürekli eksiğe giden bir rezerv var. Hatta son toplantıda faizi sabit tutmak zorunda kaldılar. Göze alamadılar. Rezerv yokken para basarsanız; paranız ciddi değer kaybına uğrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon konuşmasını dinleyince 'Eyvah' dedim. Sonra hemen geri adım attılar 'Tekalifi-i Milliye'den. Bu tarz açıklamalar ancak krizi derinleştirir. Koronavirüs salgını döneminde faiz sayacı çalışıyor ama işletmeler kapalı. Verilen krediler ödeme günü geldiğinde yine bir krize neden olacak."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO yetkilisi: "Deniz Muhafızı Harekatı tüm temel faaliyetlerini sürdürüyor"02 Temmuz 2020 Perşembe 10:55
  • Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan'ın sosyal medya açıklaması çarpıtıldı02 Temmuz 2020 Perşembe 10:38
  • Yakalanan kapkaççı: Allah devlete zarar ziyan vermesin, bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu02 Temmuz 2020 Perşembe 09:31
  • HALK TV ve TELE 1'e 5 gün kapatma cezası!01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:51
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya boykotu kararını Twitter'dan açıkladı01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:26
  • Erdoğan: Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:18
  • Koca: Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:17
  • Türkiye'de Twitter, Youtube ve Netflix kaldırılabilir mi?01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:12
  • Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması : Erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar devreye sokulacak01 Temmuz 2020 Çarşamba 22:53
  • Akşener'in 'Dark' göndermeli sosyal medya tepkisine Kılıçdaroğlu'nun ardından Pervin Buldan da katıldı: La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti