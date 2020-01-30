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Babacan'dan yeni parti açıklaması

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AKP'den ayrılan ve aylardır yeni partisini kurması beklenen eski Ekonomi Bakanı Babacan'dan açıklama geldi. Babacan, "Herkesin içi rahat olsun" dedi.
Babacan'dan yeni parti açıklaması

AKP'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarını başlatan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın ofisinden, Çarşamba günü parti kuruluşunun ertelendiğine yönelik çıkan haberler üzerine açıklama yapıldı.

Babacan'ın çalışma ofisinden yapılan açıklamada, "Parti hazırlıklarına yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığının farkındayız" denilerek parti kurma hazırlıkları sürecinin en önemli amacının, ülkenin ihtiyaçlarının ve sorunlarının doğru tespiti olduğuna dikkat çekildi.

Bu kapsamda da çözüm üretecek kadro ve politikaların oluşturulmasına çalışıdığı ifade edildi. Açıklamada, Babacan'ın açtığı internet sitesine çok yoğun bir ilgi olduğu belirtilerek ilgi gösterenlerle yapılan görüşme trafiğinin çok uzun bir zaman aldığı kaydedildi.

Çok sayıda vatandaşın da parti hazırlıkları için gönüllü çalışmaya aday olduğu belirtilen açıklamada, "En kısa sürede Partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız. Herkesin içi rahat olsun" ifadesi kullanıldı.

AKP'den ayrılan Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2019'da art arda yeni parti kurarak, siyasette kalmaya devam edeceklerini açıklamıştı. Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin kuruluşu 13 Aralık'ta yapılmıştı. Babacan'ın partisinin de  geçen yılın sonunda kurulması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dönem yakın çalıştığı Babacan ve Davutoğlu'nun parti kurma çalışmalarına ilişkin ilişkin Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Son 17 yılda kurulan kimi oluşumlar daha ilk seçimde sandığa gömülmüştür, biz AK Parti olarak başkasına değil kendimize bakıyoruz" demişti.

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