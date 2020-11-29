Babacan'ı gören esnaf 'kirayı bile ödeyemiyoruz, çıldırdık artık' deyip oynadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'çılgın projem' dediği Kanal İstanbul'u yeniden gündeme getirmesini eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Kanal İstanbul gibi rant projeleri ile adeta yatıp kalkıyorlar. Bakıyorlar, İstanbul'un etrafında gayrimenkul değerli. Bir ikinci boğaz daha yapsak 'O tamam, iyi para kazanılır' bu işten. İnanın, zihniyet bu" eleştirisinde bulundu. Esnaf ziyaretine ise 'çıldırdık artık' diyen bir esnafın oynaması damga vurdu.

DEVA Partisi Eskişehir İl Kongresi bugün yapıldı. Kongrede konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, korona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaftan kira stopajı vergisi alınmaması çağrısında bulundu. YÖK'ü kaldırma ve işe alımlarda mülakatı kaldırma sözü veren Babacan'ın esnaf ziyaretine ise kirayı dahi ödemekte güçlük çektiklerini söyleyen bir esnafın oynaması damga vurdu.