  • BIST 105.798
  • Altın 328,992
  • Dolar 6,1024
  • Euro 6,9662
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Babacan'ın partisi Demokrasi ve Atılım Partisi bugün kuruluyor

»
AKP'den istifa eden eski bakan Ali Babacan, yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na sunacaklarını, partinin tanıtımını da Çarşamba günü yapacaklarını açıkladı.
Babacan'ın partisi Demokrasi ve Atılım Partisi bugün kuruluyor

Kurucuları arasında bulunduğu AKP'den istifa eden eski bakan Ali Babacan, partisinin resmi kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na sunacaklarını açıkladı.

Babacan, Fox TV'de partisinin kuruluşuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan, yeni kurdukları partinin adının da Çarşamba günü yapılacak tanıtım toplantısında açıklanacağını söyledi. Partinin kurucular listesinin 90 kişiden oluştuğunu söyleyen Babacan, kurucuların yüzde 27'sinin kadın olduğunu belirtti.

Parti programında "Birinci sayfanın basın özgürlüğü" olduğunu söyleyen Babacan, "İfade özgürlüğü olmayınca problemleri dile getiremiyorsunuz. Problemlerini tartışmayan bir ülkenin sorunları çözmesi mümkün değil. Sorun var diyeni susturuyorsanız bir şekilde o ülke sorunlarını konuşamıyor demektir" şeklinde konuştu.

Türkiye'de "Korkular üzerinden beslenen bir siyaset" olduğunu belirten Babacan, "Biz Türkiye için refah seviyesi çok daha arttığı, insanların korkmadan geleceğini planladığı bir Türkiye istiyoruz" şeklinde konuştu. Eski Bakan, isim vermeden AKP hükümetini eleştirerek, "Temel ilkeleri ihya eden, özgürlükleri demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ihya eden bu evrensel değerler temeline oturmuş kendi vatandaşı için çok daha yaşanabilir Türkiye’yi oluşturmak bugünün ihtiyacı. Bu yönetimle bunu gerçekleştirmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sorunlarıyla uğraşmayı hedeflediklerini belirten Ali Babacan, sadece AKP'ye değil "Mevcut siyasi partilerin hepsine de rakip" olacaklarını ifade etti. Babacan, "Ana akım bir siyasi hareket" başlattıklarını vurguladı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ilişkin olarak Babacan, "Abdullah Gül ile çok eski dostuz. Ben siyasete girmeden önce tanıyordum. Beni siyasete davet eden kendisi. Bizim parti hazırlık çalışmalarında bize tecrübesiyle ve fikirleri ile çok destek oldu. Ama siyasi kadronun tamamı biz ve bizim arkadaşlarımızdan oluşan kişiler" açıklamasında bulundu.

Yeni kurulacak partinin adının DEVA (Demokrasi ve Atılım Partisi) olması bekleniyor.

Ali Babacan, geçen yıl Temmuz ayında kurucuları arasında yer aldığı AKP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Babacan istifasına gerekçe olarak da parti ile arasındaki değer ve fikirler açısından derin farklılıkları göstermişti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ege Denizi'nden kaçak geçişleri durdurduk08 Mart 2020 Pazar 21:48
  • Erdoğan: Ey Yunanistan, sen de kapılarını aç, yükten kurtul. Göçmenler geçip gidecek08 Mart 2020 Pazar 21:05
  • Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Keser tutuklandı08 Mart 2020 Pazar 20:51
  • Gazeteci Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser tutuklandı08 Mart 2020 Pazar 20:08
  • ‘Fındık’ hayatını kaybetti08 Mart 2020 Pazar 18:50
  • 'Atlasglobal'i Hazine kurtaracak' iddiası08 Mart 2020 Pazar 18:48
  • Yeniçağ yazarı Murat Ağırel tutuklandı08 Mart 2020 Pazar 18:48
  • Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek: Mutlaka meydanlarda sokaklarda tekrar görüşeceğiz08 Mart 2020 Pazar 18:40
  • Erdoğan: İdlib’de temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz08 Mart 2020 Pazar 18:11
  • Turistlerin koronavirüssüz tatil için tercihi Türkiye: 'Burada insanları virüsten nasıl koruyacaklarını biliyorlar'08 Mart 2020 Pazar 18:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti