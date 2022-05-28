  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAGergin Boyun Sendromuna Dikkat !

Babalar günü ne zaman, hangi tarihte?

» »
Babalar günü ne zaman, hangi tarihte?
Babalar günü ne zaman, hangi tarihte?

Babaların çocuklarıyla geçirdikleri zaman ve kurdukları ilişki ileri dönemlerde hayatlarını şekillendiriyor. Bizlerin hayatlarında anneler ile birlikte en önemli varlıkların başında gelen babalar için her yıl dünyanın birçok ülkesinde Babalar günü kutlanıyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar günü bu yıl yani 2022’de 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aç Olmadığımız Halde Neden Yemek İsteriz?23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:20
  • Lefkoşa'da vinç üzerinde ölümle dans!..23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:20
  • Kayısı Suyu İçmek Sindirim Sistemini Güçlendiriyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:33
  • Araştırma: Kısır erkeklerde meme kanseri ihtimali iki kat fazla olabilir22 Mayıs 2022 Pazar 23:11
  • Kaya tuzunda 830 milyon yıllık mikroorganizma bulundu: Hala yaşıyor olabilir22 Mayıs 2022 Pazar 22:48
  • Araştırma: Yunus yunusu idrarından tanıyormuş22 Mayıs 2022 Pazar 22:19
  • Avustralya’da ağaçlar artık iki kat daha hızlı ölüyor: ‘Olağan şüpheli’ iklim değişikliği22 Mayıs 2022 Pazar 21:59
  • Ataoğlu, “Karpaz ve Karşıyaka Deniz Kaplumbağaları Projesi” sezon açılışı etkinliğine katıldı22 Mayıs 2022 Pazar 15:02
  • James ve Sülo Mavi Sularda Artık Özgür22 Mayıs 2022 Pazar 13:58
  • Maskeli depresyona dikkat21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti