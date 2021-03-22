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Babaları Türkiye'de açıkladı: Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye

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Babaları Türkiye'de açıkladı: Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye
Babaları Türkiye'de açıkladı: Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye

Dünyaca ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid'in babası milyarder iş insanı Mohamed Hadid İstanbul'a yaptığı ziyaretinde 5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söylerken, "Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye" dedi. 

Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, Türkiye’ye geldi. Sultanahmet’te bir otele yerleşen Hadid, kaldığı otelde basına açıklamalarda bulundu. Yıllardır Türkiye’ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye’nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını söyledi. İskenderun’da da bir süre kaldığını dile getiren Hadid, Türkiye’ye 20. kez geldiğini ifade etti.Hadid, "Türkiye’yi çok seviyorum. Yemeklerine bayılıyorum. O kozmopolit atmosferi yaşamak çok hoşuma gidiyor. Manzara inanılmaz. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Bir dahaki sefer çocuklarımla geleceğim. Türkiye’nin güzel yerlerini birlikte keşfedeceğiz. Bodrum gittiğim yerlerden bir tanesiydi. Bundan sonra diğer yerlere de gitmek istiyorum. Alaçatı, Antalya, Kapadokya ve Gaziantep gibi yerlere de gitmek istiyorum. Özelikle Gaziantep'e gitmek istiyorum. Zeugma Müzesi'ni merak ediyorum. Ziyaret edeceğim" dedi.

 

Salı gününe kadar İstanbul’da olacağını söyleyen Hadid, "Salı gününden sonra ofise geri dönmem lazım. Los Angeles’a gideceğim. Bir dahaki sefere muhakkak çocuklarımı getireceğim. Sadece çocuklarımı değil, torunlarımı da getireceğim. Çok fazlalar. O yüzden sıra sıra getirmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklarının Arapça isimlerini açıkladı

Bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Hadid, “Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi oğlunun adını da Khai koydu. Hayriye’nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var” dedi.

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