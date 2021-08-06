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‘Babaların babası’ yakayı ele verdi: ‘Ndrangheta lideri Paviglianiti iki yıl sonra yakalandı

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İtalya'nın en eski ve en güçlü mafya oluşumlarından ‘Ndrangheta’nın lideri Domenico Paviglianiti İspanya’da yakalandı.
‘Babaların babası’ yakayı ele verdi: ‘Ndrangheta lideri Paviglianiti iki yıl sonra yakalandı

İtalya'nın en eski ve en güçlü mafya oluşumlarından ‘Ndrangheta’nın lideri Domenico Paviglianiti İspanya’da yakalandı. İki yıldır kaçak olan Paviglianiti, İspanyol ve İtalyan polislerinin ortak operasyonu sonucunda başkent Madrid’de yakayı ele verdi.

Paviglianiti’nin yakalandıktan sonra üzerinden Portekiz’e ait sahte belgeler ile 6 bin euro nakit para ve altı adet cep telefonu çıktığı öğrenildi.

‘Babaların babası’ olarak bilinen Paviglianiti, İtalya’nın güneyindeki Calabria bölgesinde örgütlenen ‘Ndrangheta ile birlikte 1980 ve 1990’lı yıllarda adını duyurmuştu. Söz konusu dönemde ‘Ndrangheta örgütü Avrupa’nın büyük bölümüne yayılırken, kara para aklama, gasp ve uyuşturucu ticaretini yönetiyordu.

CEZASI YANLIŞ HESAPLANDI

The Times’ın haberine göre, 2010 yılında ABD’li bir diplomatın yaptığı hesaplamaya göre ‘Ndrangheta’nın faaliyetlerinin parasal değeri, İtalya’nın Gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 3’üne denk geliyordu.

İlk kez 1996 yılında tutuklanan ve ömür boyu hapse mahkum edilen Paviglianiti’nin cezası daha sonra 30 yıla çevrilmişti. 2019 yılında cezasının yanlış hesaplandığı belirtilen Paviglianiti serbest bırakılmıştı.

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