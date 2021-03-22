Evli ve 1 çocuk babası Hasan Hüseyin Kahriman, 6 yaşındayken şizofreni hastası babası tarafından 'cesaretli çocuk olsun' diye Toros Dağları'na bırakıldı. 9 yıl boyunca tek başına dağlarda yaşayan Kahriman, yaban hayatındaki hayvanları izleyip, onların yediği bitkileri yiyerek hayatta kaldı.

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Kahriman, şizofreni hastası babası tarafından 6 yaşındayken, 'cesaretli çocuk olsun' diye Toros Dağları'na bırakıldı.