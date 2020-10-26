Coşkun Sabah'ın daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu belirttiği kızı Roza Sabah sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmuştu. Bu durumdan rahatsız olan sanatçı Coşkun Sabah kızı Roza için "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını" açıklamasında bulunmuştu.