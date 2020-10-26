Babası Instagram'ını kapattırmıştı! Coşkun Sabah'ın kızı bomba gibi geri
Coşkun Sabah'ın daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu belirttiği kızı Roza Sabah sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmuştu. Bu durumdan rahatsız olan sanatçı Coşkun Sabah kızı Roza için "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını" açıklamasında bulunmuştu.
Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah sosyal medyasına kavuştu. Instagram'a dönüş yapan Roza, hayran bırakan paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor.
26 Ekim 2020 Pazartesi 22:30
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