Babası vasiyet etti, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı oldu

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Türkiye'de yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'in Kiraz ilçesinden Saliha Özçına, babasının vasiyeti üzerine katıldığı yarışı ikinci kez kazanarak, "Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı" unvanını korudu.

İngilizce öğretmeni olan 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Özçınar, babasının ikinci kez belediye başkan adayı olmaya hazırlandığı 2014 yerel seçimlerine 4 ay kala vefat etmesiyle bayrağı ondan devraldı.

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Babasının vasiyeti üzerine siyasete girdiğini ve onu rol model aldığını belirten Özçınar, ustalık dönemine geçtiğini söylüyor.

2014 seçimlerine MHP'nin Kiraz Belediye Başkan Adayı olarak giren Özçınar, 2015 yılında istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Saliha Özçınar, 2014'te "Kiraz'ın ilk kadın ve Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı" unvanına sahip olmuştu

Babam 'benden sonra sen' dedi; siyasete girdim

Özçınar, babası Durmuş Özçınar'ın 2014 yerel seçimlerine 4 ay kala vefat etmesiyle büyük üzüntü yaşadı: "Aslında siyasete olan bir tutkum ve siyasetçi bir kimliğim olmadı. Babam vefat etmeden 15 gün öncesi beraber bir ziyaretten dönüyorduk. Bir vatandaşımız yaklaştı, babama, 'başkanın devam değil mi?' dedi. Babam da 'devam' dedi. Ben babama döndüm 'çok yoruldun, ben seni kaybetmek istemiyorum' dedim. Orada bana kurmuş olduğu cümle şuydu; 'Benden sonra sen' dedi. Bu vasiyet benim için önemliydi, onun üzerine siyasete girme kararı aldım." dedi.

Mesai dışında büyükbaş hayvan çiftliğinde çalışıyor

Belediyedeki yoğun mesaisinin ardından şalvarını giyerek kadınlarla bir araya gelen Özçınar, mesai dışı zamanlarını ise ailesine ait büyükbaş hayvan çiftliğinde çalışarak geçiriyor.

Özçınar, AA'ya yaptığı açıklamada görev süresi boyunca hep babasının istediği ve hemşehrilerinin yüzünün güldüğü bir Kiraz'ı ortaya çıkarmak için mesai harcadığını söylüyor: "Şehirlere kadın elinin değmesi çok güzel bir şey. İlçenizin annesi, kardeşi ve ablası oluyorsunuz. İlçemde yaşayan hemcinslerim de benim başkan olmamdan çok mutlu. Bizim bu bölgelerde kahvehanelere kadınların girmesi kolay değildir. Seçim sürecinde dolaşırken bizden önce kadınların kahvehaneleri doldurduğuna şahit olduk. Kadınların, erkek bir belediye başkanı olsaydı belediyeye gelip dertlerini anlatmaları çok zordu ama artık her fırsatta dertlerini anlatacakları bir başkanları var."

Saliha Özçınar'ın en büyük destekçisi 60 yaşındaki annesi Şerife Özçınar da "Eşimin belediye başkanı olmak gibi hayalleri vardı, olamadı ama kızım babasının resmini belediyeye astı. Artık kızımın başarısı için çalışıyorum. Babasının kızı, onun da gözü çok kara. Onu daha yükseklerde görmek istiyorum." şeklinde konuştu.