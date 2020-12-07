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Babası ve eski sevgilisinin çocuk sahibi olması için yumurtalarını bağışladı

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Yumurtalarını bağışlayan kadın, babası ve eski sevgilisinin bebek sahibi olmasını sağlayacak.
Babası ve eski sevgilisinin çocuk sahibi olması için yumurtalarını bağışladı

Manchester’dan 50 yaşındaki Barrie Drewitt-Barlow, 25 yaşındaki nişanlısı Scott Hutchison ile yuvalarını büyütmeyi umuyor.

Florida’da yaşayan çift, Valentina adlı ilk bebeklerini Eylül ayında kucağına almıştı. Aslında Scott, önceden Barrie’nin 21 yaşındaki kızı ile çıkıyordu.

 

Barrie ve eski eşi Tony’nin kızı olan Saffron’un birkaç ay ilişki yaşadığı Scott, daha sonra genç kadının babası ile ilişki yaşamaya başladı.

 

Closer Magazin’e konuşan Saffron, “Valentina’yı seviyorum. Babama Scott’a yardım etmek için yumurtalarımı bağışlamak istedim. Bence onlar da bu fikri çok sevdi. Babam çocuğun biyolojik dedesi olacak, Scott da biyolojik babası olacak. Yumurtalarımı onlar için dondurmaya hazırım. Biz çok eğleniyoruz. Scott harika bir insan ve tüm arkadaşlarım da ona bayılıyor, ama bundan da önemlisi iyi arkadaşız” dedi.

 

Geçtiğimiz Mart ayında çift, ilk çocuklarını beklediklerini ve taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olduklarını açıklamıştı. Çift çocuklarının Ekim ayında doğacağını duyurmuştu, ancak bebek bir ay erken doğdu.

Bebeğinin doğumu ardından Barrie “Dünyamıza hoş geldin güzel kızımız Valentina Willow Drewitt-Barlow. Kızımız bir ay erken doğdu ama sağlık durumu harika. Çok mutluyuz. Seni seviyorum Scott” notunu paylaştı.

 

Barrie ve eski eşi Tony Drewitt-Barlow, Birleşik Krallık’ta taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olan ilk eşcinsel çift olarak 1999’da manşetlerde yer almıştı.

 

Ancak eviliklerinden 32 yıl sonra çift ayrıldı ve Barrie, kızı Saffron’un eski sevgilisi Scott ile bir ilişki yaşamaya başladı. Scott ve Barrie Ağustos ayında çıktıkları bir tatilde nişanlandı.

Hamilelik hakkında bu yılın başlarında The Sun’a konuşan Barrie başlangıçta üçüz bebek beklediklerini söyleyerek “Scott ve ben üçüz kız bebek bekliyoruz. Bir taşıyıcı anne var ve ilk denemede hamile kaldı. Ailemizde çok fazla erkek, çok fazla testosteron vardı” demişti.

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