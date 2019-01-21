Babasını bıçakladı, bıçak kırılınca darp etti!

Lefkoşa'da 25 yaşındaki R.K, tartıştığı babası Kemal K'yii duş alırken 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Bıçağın kırılmasının ardından ise babasını darp etti.

Bıçağın kırılmasının ardından ise babasını darp etti. R.K'in daha önce de babasını 6 yerinden bıçakladığı ve babasının şikayetçi olmaması nedeniyle serbest kaldığı öğrenildi

Lefkoşa'nın Kızılay bölgesinde dehşet yaşandı. 25 yaşındaki R.K, babası Kemal K. ile nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Baba Kemal K. tartışmanın ardından duş almaya gitti. Polisin mahkemeye verdiği bilgiye göre; R.K de, eline aldığı ekmek bıçağı ile duş alan babasına arkasından saldırdı.

SESİNE KOMŞULARI YETİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre zanlı, sırtından ve göğsünden bıçakladığı babasını, bıçak kırılınca bu kez darp etmeye başladı.

Baba Kemal K.'nin yardım çığlığı atması sonrası komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, R.K'yi gözaltına aldı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan baba Kemal K ise Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLK BIÇAKLANMADA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Baba Kemal K'nin, daha önce de oğlu tarafından 6 yerinden bıçaklandığı ve şikayetçi olmaması nedeniyle oğlunun serbest kaldığı öğrenildi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan R.K için 3 gün gözaltı süresi verildi.