Babasının ardından Ahmet Kamil korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geçtiğimiz hafta korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Kamil Ahmet’in oğlu Ahmet Kamil de bu sabah korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Londra’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 25’e yükseldi.

Ahmet Kamil’in Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybetmesi sosyal medya üzerinden şu şekilde duyuruldu:

Tüm dünyayı saran korona virüs hastalığı, bu sabah Ahmet Kâmil arkadaşımızı da aramızdan aldı. Geçen hafta kaybettiğimiz Kamil Ahmet’in oğlu olan Ahmet Kamil’in tüm ailesi ve dostlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun.”