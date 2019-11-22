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Babasının çek karnesinden çaldığı bir yaprağa 23450 TL yazıp tedavüle sürdü

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Babasının çek karnesinden çaldığı bir yaprağa 23450 TL yazıp tedavüle sürdü
Babasının çek karnesinden çaldığı bir yaprağa 23450 TL yazıp tedavüle sürdü

15.7.19 tarihinde, Gazimağusa’ da, babası N.D ’na ait çek defterinden bir adet yaprağı sirkat ettikten sonra üzerine 23450 TL yazıp sahteledikten sonra Gülfa isimli iş yerine vermek suretiyle tedavüle süren ve karşılığında muhtelif eşyalar satın alan  H.D şikâyet üzerine 21.11.19 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 22.11.19 tarihinde sirkat, çek sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla para temini suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan Kol olgularla ilgili bilgiler aktardı. Kol şahadetinde zanlının 15.7.19 tarihinde Gazimağusa’da babası N.D na ait çek karnesinden bir adet yaprağı sirkat ettiğini ve üzerine 23450 TL miktarı yazdıktan sonra Gülfa isimli işyerine vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü aktardı. Zanlının tedavüle sürdüğü 23450 TL tutarındaki çeke karşılık konu iş yerinden 2 adet klima, 2 adet TV, bir adet çamaşır makinesi, bir adet bulaşık makinesi ve 1 adet su sebili alan zanlının sahtekârlıkla para temini suçunu da işlediğini belirtti.

21.11.19 tarihinde alınan şikâyet üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığına değinen Kol suçunu kısmen kabul eder niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Meselenin yeni olduğuna ve alınacak ifadelere değinen Kol yaptığı soruşturmada müştekiye ait çek karnesinde 3 adet yaprağın daha eksik olduğunun tespit edildiğini ve bunların da akıbetlerinin araştırılacak olması nedeniyle zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi

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