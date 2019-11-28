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Babasının çekine 23450 TL yazıp sahtelemişti teminata bağlandı

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Babasının çekine 23450 TL yazıp sahtelemişti teminata bağlandı
Babasının çekine 23450 TL yazıp sahtelemişti teminata bağlandı

15.7.19 tarihinde, Gazimağusa’ da, babası N.D’na ait çek defterinden bir adet yaprağı sirkat ettikten sonra üzerine 23450 TL yazıp sahteledikten sonra Gülfa isimli iş yerine vermek suretiyle tedavüle süren ve karşılığında muhtelif eşyalar satın alan H.D şikâyet üzerine 21.11.19 tarihinde tutuklandı.

21.11.19 tarihinden bu güne değin tutuklu bulunan zanlı bugün 28.11.19 tarihinde sirkat, çek sahtelemek ve tedavüle sürme suçlamasıyla yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan Kol olgularla ilgili bilgileri anımsattı. Kol şahadetinde zanlının 15.7.19 tarihinde Gazimağusa’da babası N.D’na ait çek karnesinden bir adet yaprağı sirkat ettiğini, üzerine 23450 TL yazdıktan sonra Gülfa isimli işyerine vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü, karşılığında 2 adet klima, 2 adet TV, bir adet çamaşır makinesi, bir adet bulaşık makinesi ve 1 adet su sebili almak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiğini belirtti.

21.11.19 tarihinde alınan şikâyet üzerine zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığına değinen Kol, zanlının suçunu kısmen kabul eder niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

22.11.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyleyen Kol, sürdürülen tahkikatta zanlının işyerinden satın aldığı 23450 TL değerindeki 2 adet klima, 2 adet TV, 1 adet Çamaşır makinesi, 1 adet bulaşık makinesi ve 1 adet su sebilini Gazimağusa’da bir kişiye 18500 TL karşılığında sattığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlının bu aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmadığına değinen Kol, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50000 TL’ lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

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