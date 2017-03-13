Babel yokları oynuyor

Beşiktaş'a transfer olmasının ardından üst üste iki maçta gol atan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, 9 maçtır skora katkı sağlayamıyor.

Beşiktaş'ın devre arasında İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, son haftalarda sustu.

Transferinin ardından Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünün ilk maçında Osmanlıspor karşısında Beşiktaş formasıyla tanışan Babel, 18. haftada siyah-beyazlıların 4-1 üstünlüğü ile sona eren Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde attığı şık golle kendini göstermişti.

Bir sonraki hafta oynanan Atiker Konyaspor maçında hem gol hem asist yaparak iki haftada atılan 9 golün 3'üne doğrudan katkı sağlayan Hollandalı sol kanat oyuncusu, takımının ligde ve Avrupa'da yaptığı 9 maçta suskunluğa büründü.

Kardemir Karabükspor karşısında 72 dakika oyunda kalan ve yerini Vincent Aboubakar'a bırakan Babel; Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarında 90 dakika sahada olmasına rağmen Beşiktaş'ın kaydettiği toplam 5 golde pay sahibi olamadı.

Performansıyla Beşiktaşlı taraftarların da tepkisini çekmeye başlayan Babel, Kayserispor karşısında ise ilk 45 dakikanın ardından yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerasındaki 3 karşılaşmaya da 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Babel, bu maçlarda alınan skorlara da doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayamadı.

Siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 yenildiği karşılaşmada da 90 dakika sahada kalan Ryan Babel, yine etkisiz görüntüsüyle dikkati çekti.