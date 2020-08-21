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Babil dizisinde Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu

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Babil dizisinde Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu
Babil dizisinde Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven'in Babil kadrosundan çıkarıldı.

Ozan Güven'in başrol oynadığı Babil dizisinin yeni Egemen'i Onur Saylak oldu.Ozan Güven'in Babil dizisindeki karakterini canlandıracak isim merak edilirken beklenen değişiklik gerçekleşti.

Ozan Güven ile yolların ayrılmasının ardından bu sezon adı Çukur dizisi için geçen Onur Saylak, dizinin yeni Egemen'i oldu. Ünlü oyuncu önümüzdeki günlerde dizi ekibiyle birlikte sete çıkacak.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan Ozan Güven, başrol oynadığı Babil dizisinden ayrılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan yapım şirketi, anlaşmanın karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu.

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