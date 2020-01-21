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'Babil dizisine soruşturma' iddiasına yapımcı firmadan yanıt

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'Babil' dizisine soruşturma açıldığına yönelik iddiaları yalanlayan yapımcı şirketinin avukatı, kendilerine herhangi bir tebliğin ulaşmadığını söyledi.
'Babil dizisine soruşturma' iddiasına yapımcı firmadan yanıt

Başrollerinde Halit ErgençOzan Güven, Birce Akalay ve Aslı Enver gibi ünlü oyuncuların yer aldığı 'Babil' dizisine yönelik 'FETÖ propagandası' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre, dizinin yapımcısı AY Yapım'ın avukatı kendilerine böyle bir soruşturma bilgisi ulaşmadığını açıkladı.

Söz konusu iddiaları sosyal medyadan takip ettiklerini belirten yapım şirketinin avukatı, “Zaman zaman yeni başlayan projelerle ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. Bizler ise bu süreçte suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu dizi rüşvet aldığı iddia edilen bir akademisyenin hayat hikayesinden ibaret. Herhangi bir yöne çekmek asla doğru değil” dedi.

​Söz konusu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapmayacaklarını belirten avukat, kendilerine soruşturma ile ilgili herhangi bir bilgi ve tebliğin ulaşmadığını tekrarladı.

'Babil' dizisinde; işinden ihraç edilen, banka hesaplarına bloke konulan ve hasta olan çocuğunu tedavi ettirmek çabalayan bir profesörün yaşamı konu ediliyor.

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