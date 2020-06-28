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Babutsa zararlısı koşnil... Mücadelesi zor olan koşnil, babutsalara büyük zarar veriyor

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Babutsa zararlısı koşnil... Mücadelesi zor olan koşnil, babutsalara büyük zarar veriyor
Babutsa zararlısı koşnil... Mücadelesi zor olan koşnil, babutsalara büyük zarar veriyor

Tarım Dairesi Ziraat Mühendisi Bahar Gökhan, Babutsalarda görülen, beyaz unsu bir görüntüye sahip Kaktüs Koşnili ile mücadelenin zor olduğunu, öncelikli adımın zararlının yayılmasını yavaşlatmak için ağaçların seyreltilmesi olduğunu kaydetti.

 

Gökhan, Kaktüs Koşnili veya Boya Koşnili olarak bilinen (Dactylopius Opuntiae) zararlısı hakkında Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) nuhabirine yaptığı açıklamada, zararlının ağaçtan ağaca yayılma şeklinin Babutsa ağaçlarının birbirine teması, karınca ve rüzgar olduğunu kaydetti.  

 

ALTINDAN DAHA DEĞERLİ

 

Bahse konu koşnilin bir sanayisi bulunduğunu, zararlıdan gıda boyası, gıda ürünlerinin paketlerinin üzerinde E120 olarak yazılan karminik asit üretildiğini kaydeden Gökhan, Fransa’da karminik asit elde etmek için koşnilin üremesinin teşvik edildiğini, bunun için de babutsa (diken inciri) ekilmesinin teşvik edildiğini kaydetti.

 

Karminik asitin çok pahalı bir ürün olduğunu, on çeşidinin bulunduğunu ancak en değerlisinin kaktüs koşnilinden elde edilenin olduğunu anlatan Gökhan, karminik asidin koşnillerin ağaçtan toplanarak elde edildiğini ifade etti.

 

Gökhan, koşnilden elde edilen 1 gram boyanın bir gram altından daha değerli olduğunu da söyledi.

 

 

ZARAR NASIL VERİLİYOR

 

Gökhan, Koşnilin babutsa yaprağı üzerinde beslendiğini, beslenirken saldığı salgının, yaprakta sararmaya ardından da doku kaybına neden olduğunu zaman içinde de bitkinin kuruyarak öldüğünü anlattı.

 

Gökhan, Koşnille ilgili ilk şikayetlerin Kapalı Maraş’tan geldiğini daha sonra Serdarlı, Beyarmudu,  ve İskele’den de şikayetler almaya başladıklarını söyledi.

 

MÜCADELE ZOR

 

Koşnilin yaprak üzerinde beslenmeye başladıktan sonra üzerinde mumsu bir tabaka oluşturmaya başladığını anlatan Gökhan, “Bu mumsu tabakadan dolayı zirai ilaçla mücadele çok zor, bahse konu koşnil ile mücadelede ilk adım ağaçların seyreltilmesi” dedi. Ağaçların birbirine temas etmesinin engellenmesi, kesilen dalların da gömülmesi gerektiğini anlatan Gökhan, seyreltmenin ardından ağacın tepeden tırnağa ilaçlanmasını, ilaçlamanın da meyvelerin toplanmasının ardından yapılmasını tavsiye etti.

 

Ağaçların seyreltilmesinin ilaçlamada önemli rol oynadığına da dikkat çeken Gökhan, ağacın her kesimini ilaçlamak için ulaşılması gerektiğinin önemine işaret etti.

 

Gökhan, böceğin sadece bitkiye zarar verdiğini, insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi bulunmadığını kaydetti.

 

DOĞAL YÖNETMLERLE MÜCADELE

 

Koşnilin 7 tane doğal düşmanı bulunduğunu ancak bunların ülkede bulunmadığını belirten Gökhan, ev yapımı ilaçların kullanılabileceğini de kaydetti. Gökhan, bunlardan birinin Zangalak (Tespih) Ağacı meyvelerinin yeşil olduğu evrede ezilip 48 saat suda bekletilmesiyle elde edilen sıvı olduğunu; diğerinin de 100 litre suya 250 gr Arap Sabunu karıştırılarak elde edildiğini kaydetti.

 

Gökhan, Zirai ilaç olarak ise Spirotetramat, Buprofezin, Pyriproxyfen ve Imidacloprid içerikli ilaçların kullanılması gerektiğini belirtti.

 

DEĞİRMENCİ: BİRLİKTE MÜCADELE ÖNEMLİ

 

Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci ise koşnile karşı birlikte mücadelenin çok önemli olduğunu, bir bölgede kısım kısım yapılacak mücadelede başarı elde etmenin mümkün olmayacağını vurguladı. Değirmenci, “Bir kesimin mücadele ettiği başka bir kesimin ise mücadele vermediği yerlerde başarı elde edilemez. Birlik içerisinde mücadele şart. Belediyenin de dahil olup evlerin bahçelerindeki babutsaların da temizlenmesi lazım” dedi.

 

KKTC’de ihracatı yapılmasa dahi Avrupa’da düzenlenen fuarlarda önemli bir pazarı bulunduğunu gördüklerini kaydeden Değirmenci, “Babutsanın üretiminden yanayız, bu ürünün daha fazla ticarileştirilmesi taraftarıyız” dedi.

 

Değirmenci, Serdarlı ve İskele’de köyünde babutsa yetiştirmek için arazilerin ayrıldığına da işaret etti.

 

Değirmenci, koşnil ile mücadele ile ilgili olarak eğitimler de verileceğini söyledi.

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