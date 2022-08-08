Babutsa zararlısı "koşnil" neden yok edilemedi? Nasıl mücadele edilmeli?

Babutsa zararlısı "koşnil" neden yok edilemedi?

3 yıl önce Kapalı Maraş’tan geldiği belirtilen Pamuk Hastalığı nedeni ile Babutsa üretimi neredeyse durma noktasına doğru ilerliyor.

Mücadelesi zor olan koşnil, babutsalara büyük zarar veriyor.

Hastalığın babutsa ağacını kuruttuğunu vurgulayan üreticiler pamuk hastalığının babutsa üzerinde beyaz bir nokta bıraktığını ve beyaz noktalara dokunulduğu zaman kırmızı leke olduğunu ifade etti.

Mısır İnciri olarak da bilinen fakat halk arasında Babutsa olarak isimlendirilen dikenli ağaçlar tehlikede.

Hastalık Maraş'tan yayılıyor

Kapalı Maraş’ta ortaya çıkan üç-dört yıldan beridir varlığını sürdüren ve babutsaları tehdit eden Pamuk Biti, artık ülkedeki tüm babutsa ağaçlarını tehdit etmekte, ülkeye yayılmakta. Ayrıca bu hastalığın babutsalar dışında başta zeytin olmak değişik ağaçlara da yayılmaya başladığı gelen bilgiler arasındadır

Böcek hem kuzeye hem güneye yayılmakta

Ocak 2017 yılında ilk kez Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Dairesi Müdürü Andrula Yeorgiu da 2016 Eylül ve Ekim aylarında bu zararlı böceğin görüldüğünü açıklamıştı. Andrula Yeorgiu yaptığı açıklamada, böceğin adının “Dactylopius opuntiae” olduğu ve başta babutsa bitkisi olmak üzere kaktüs ailesinden bitkilerde görüldüğünü belirtmiş ve böceğin “Kırmızı Köylere” giriş kapısının ara bölge ve Kıbrıs’ın kuzeyi olduğunu belirtmişti.

ZARAR NASIL VERİLİYOR

Koşnilin babutsa yaprağı üzerinde beslendiğini, beslenirken saldığı salgının, yaprakta sararmaya ardından da doku kaybına neden olduğunu zaman içinde de bitkinin kuruyarak öldüğünü belirtiliyor.

Koşnille ilgili ilk şikayetlerin Kapalı Maraş’tan geldiğini daha sonra Serdarlı, Beyarmudu, ve İskele’den de şikayetler geldiği belirtiliyor.

MÜCADELE ZOR

Koşnilin yaprak üzerinde beslenmeye başladıktan sonra üzerinde mumsu bir tabaka oluşturmaya başladığını “Bu mumsu tabakadan dolayı zirai ilaçla mücadele çok zor, bahse konu koşnil ile mücadelede ilk adım ağaçların seyreltilmesi” gerekiyor.

TEMAS ENGELLENMELİ

Ağaçların birbirine temas etmesinin engellenmesi, kesilen dalların da gömülmesi gerektiğini anlatan Gökhan, seyreltmenin ardından ağacın tepeden tırnağa ilaçlanmasını, ilaçlamanın da meyvelerin toplanmasının ardından yapılmasını tavsiye etti.

Ağaçların seyreltilmesinin ilaçlamada önemli rol oynadığına da dikkat çekilirken, ağacın her kesimini ilaçlamak için ulaşılması gerektiğinin önemine işaret ediliyor.

Böceğin sadece bitkiye zarar verdiğini, insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi bulunmadığını kaydetti.

DOĞAL YÖNETMLERLE MÜCADELE

Koşnilin 7 tane doğal düşmanı var...

1- Zangalak (Tespih) Ağacı meyvelerinin yeşil olduğu evrede ezilip 48 saat suda bekletilmesiyle elde edilen sıvı

2- 100 litre suya 250 gr Arap Sabunu karıştırmak

3- Zirai ilaç olarak Spirotetramat,

4- Buprofezin

5- Pyriproxyfen

6- Imidacloprid

Hanife LEFKARALI