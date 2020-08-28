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Babutsada limit üstü bitki koruma ürünü

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Tarım Dairesi gıda analizlerinde, babutsada ve ithal gala türü elmada limit üstü bitki koruma ürünü belirlendi.
Babutsada limit üstü bitki koruma ürünü

Tarım Dairesi, 21-27 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

Yerli ürünlerden 15 numuneden 14 numune temiz çıkarken, Mustafa Şahan Yahya’ya ait babutsada (diken inciri) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Hasat, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

İthal ürünlerde yapılan analizlerde ise 39 numuneden 38’i temiz, Onbaşı İşl. Ltd.’in getirdiği elmada (Gala)  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Elma, firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. 

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