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‘Baby Shark’ videosu, YouTube’da 10 milyarlık izlenmeyi aştı

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Çocuklar tarafından sevilen ve ebeveynlerin dillerine dolamaktan kurtulamadığı ‘Baby Shark’ videosu YouTube’da 10 milyarlık görüntülemeyi aştı.
‘Baby Shark’ videosu, YouTube’da 10 milyarlık izlenmeyi aştı

Güney Koreli eğitim şirketi Pinkfong tarafından tasarlanan ve şarkıcı Hope Segoine tarafından seslendirilen çocuk şarkısı, 2016’da piyasaya çıktı ve hemen ardından Asya’da viral oldu. Animasyonla birlikte gerçek oyuncuların yer aldığı videoda iki çocuk, genelinde ‘dudududududu’ şeklinde nakaratı olan bir şarkıyı seslendiriyor.

Şarkı, 2019’da ABD’de bir çocuk şovunda ve reklamda yer almasının ardından tüm dünyada yayılmaya başladı.

Hatta şarkı 2019’da Lübnan’da hükümetin koyduğu yeni vergilere itiraz eden protestocular tarafından gürültüden korkan bir çocuğa toplu şekilde söylenecek kadar popüler oldu

Videoyu hazırlayan şirket, bu başarıyı beklemediklerini itiraf ediyor.

Zirvedeki şarkıya en yakın video 7,7 milyar izlenme ile Despacito şarkısı olurken yine bir çocuk şarkısı Johny Johny Yes Papa da 6,1 milyar izlenme sayısıyla üçüncü sırada yer aldı.

 

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