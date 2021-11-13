  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Bacadan Binaya Girdi, Girdiği Yerde Sıkışınca Yardımına İtfaiye Ekipleri Yetişti

»
Elazığ’da şüpheli bir şahıs kedi gibi girdiği binanın bacasında sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti, sıkışan şüpheli, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Bacadan Binaya Girdi, Girdiği Yerde Sıkışınca Yardımına İtfaiye Ekipleri Yetişti

Olay, Ataşehir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi.

İHA'nın aktardığı haberde, M.Ü. isimli şüpheli bir binanın baca kısmından içeri girdi. Burada sıkışan şüphelinin seslerini duyan ev sahipleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşın çatı kısmından girdiği bacayı inceleyerek şüphelinin 3’ncü katın lavabo kısmında olduğunu belirledi.

Evin içerisine giren itfaiye ekipleri, darbeli matkap ile evin lavabosunun duvarını kırarak şüpheliyi sıkıştığı yerden kurtararak olay yerinde hazır halde bekleyen polis ve sağlık ekiplerine teslim etti. Şüpheli sıkıştığı yerde vücudunda oluşan yaralanmalardan dolayı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Kanal İstanbul'a Karşı Çıkan Zihniyet Ülkesinin Ve Milletinin Düşmanıdır13 Kasım 2021 Cumartesi 19:11
  • Vaka Haritası Açıklandı: Zirve değişmedi13 Kasım 2021 Cumartesi 18:47
  • Türk Dünyası Entegrasyona Yelken Açtı13 Kasım 2021 Cumartesi 18:20
  • Kılıçdaroğlu: Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım13 Kasım 2021 Cumartesi 13:05
  • Demirtaş: HDP’liler muhalefetin ortak adayına oy versinler diye Erdoğan, Bahçeli ve şürekaları her gün HDP’li seçmenleri motive etmeyi sürdürüyor13 Kasım 2021 Cumartesi 12:11
  • Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021... Dengeler değişiyor13 Kasım 2021 Cumartesi 10:30
  • TOGG'a yeni bir model ekleniyor!12 Kasım 2021 Cuma 22:44
  • Sedat Peker'den aylar sonra ilk video: "Film bittiğinde yeni film başlar"12 Kasım 2021 Cuma 21:15
  • Nihat Doğan, 2023'te siyasete atılacağını duyurdu: ''HDP'den de aday olabilirim"12 Kasım 2021 Cuma 20:37
  • Fahrettin Koca’nın mektubuna çağrı: "Başhekim sadece geliri düşünür"12 Kasım 2021 Cuma 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti