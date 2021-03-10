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Bacak kemiğinden çene yapıldı, kanserden kurtuldu

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Hatay'da iki ay önce, kanserli tümörün ağız içini kaplaması nedeniyle çene kemiği çıkarılan 45 yaşındaki Aytaç¸ Akgüner, bacağından alınan kemikle yeni çeneye kavuştu.
Bacak kemiğinden çene yapıldı, kanserden kurtuldu

Hatay'da iki ay önce, kanserli tümörün ağız içini kaplaması nedeniyle çene kemiği çıkarılan 45 yaşındaki Aytaç¸ Akgüner, bacağından alınan kemikle yeni çeneye kavuştu.

Çene kemiğinde gelişen tümörün, ağız içini kaplaması ve yemek yemesini engellemesi nedeniyle birçok merkeze başvuran Aytaç Akgüner, İskenderun Gelişim Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Uçak ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 11 saatlik operasyonun ardından, hem yeni çeneye kavuştu, hem de kanserden kurtuldu.

‘Artık rahatlıkla yemeğini yiyebiliyor’

Nadir görülen kanser tiplerinden olan çene kanseri operasyonu hakkında bilgiler veren Op. Dr. Murat Uçak“Hastamız, birçok merkezden sonra, bize başvurdu. Kendisi bu süreçte hastalığını ihmal ettiğinden, çene kemiğindeki tümör daha da yayılarak, sah damarına kadar ilerlemişti. Hastamızın hayati tehlikesi olduğundan, acilen ameliyat edilmesi gerekiyordu. Ekibimizle, ameliyatı planladık ve çene kemiğindeki tümörü tamamen temizledik ve bacağından aldığımız kemikle, hastamızın çenesini onardık. İki aylık zorlu bir süreç¸ sonunda hastamız iyileşti ve tümörden tamamen kurtuldu. Aytaç Bey, artık rahatlıkla yemeğini yiyebiliyor. Bu süreçte emeği gecen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

‘İşsizlikten bunalıma girdi, rahatsızlığı başladı’

Baba Kasım Akgüner ise evladının sağlığına kavuşmasını sağlayan Op. Dr. Murat Uçak’a teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Oğlum, işsizlikten bunalıma girdi, rahatsızlandı. İş bulamadığından sıkıntılı bir süreç¸ yaşadık. Çene bölgesinde rahatsızlığı başladı ve muayene sonrasında biyopsi yapıldı. Biyopsi sonucunda kanser olduğunu öğrendiğimizde, memur olarak atandığını da öğrendik. Bir taraftan sevinç diğer taraftan üzüntü yaşadık. Oğlum 11 saatlik ameliyata alındı ve bir süre sonra eski sağlığına kavuştu. Ameliyat sürecinden bugüne kadar desteği ve ilgisi üzerimizde olan Op. Dr. Murat Uçak ve sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Oğlum hem memur oldu, hem sağlığına kavuştu.”
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