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“Badadez Köftesi”, “Mücendıra Pilavı” ve “Gullirikya” gibi Kıbrıs’a özgü lezzetleri uygulamalı olarak deneyimlediler

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Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün düzenlediği çalıştayda, farklı fakültelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Kıbrıs mutfağını uygulamalı olarak deneyimledi!
“Badadez Köftesi”, “Mücendıra Pilavı” ve “Gullirikya” gibi Kıbrıs’a özgü lezzetleri uygulamalı olarak deneyimlediler

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün düzenlediği çalıştayda, farklı fakültelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Kıbrıs mutfağını uygulamalı olarak deneyimledi!

Yükseköğretimleri için Kuzey Kıbrsı’ı seçen uluslararası öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün mutfağında “Badadez Köftesi”, “Mücendıra Pilavı” ve “Gullirikya” gibi Kıbrıs’a özgü lezzetleri uygulamalı olarak deneyimledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Kıbrıs mutfağını uluslararası öğrencilerle buluşturmak amacıyla anlamlı bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Farklı ülkelerden gelen 30 yabancı uyruklu öğrenci, Kıbrıs mutfağına özgü lezzetleri hem öğrenme hem de yapma fırsatı buldu. Çalıştay öncesinde öğrencilere Kıbrıs kültürü ve mutfağı hakkında 10 dakikalık bir sunum yapılarak kültürel zenginliklere dair bilgilendirme yapıldı. Ardından, “Badadez Köftesi”, “Mücendıra Pilavı” ve “Gullirikya” gibi Kıbrıs’a özgü lezzetler uygulamalı olarak hazırlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi, 143 farklı ülkeden öğrencisiyle uluslararası bir kampüs üniversitesi olarak dikkat çekiyor. Kuzey Kıbrıs ise sunduğu eğitim olanakları ve kültürel çeşitliliği ile bir “eğitim adası” konumunda. Mezun olan uluslararası öğrenciler, ülkelerine döndüğünde sadece mesleki, akademik ve teorik bilgi ile değil aynı zamanda Kıbrıs Türk kültürü ile de tanışarak dönüyorlar. Yakın Doğu Üniversitesi de müzeleri ve farklı bölümlerinde düzenlediği etkinliklerle öğrencilerini birer kültür elçisine dönüştürmeyi de amaçlıyor.

Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli: “Bu tür etkinlikler sayesinde uluslararası öğrencilerimiz, Kıbrıs Türk kültürüne özgü tatları öğreniyor ve kendi ülkelerine döndüklerinde bu kültürü tanıtma fırsatı buluyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin farklı fakülte ve bölümlerde eğitim alan uluslararası öğrencilerine mutfakta eşlik eden Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, gastronominin kültürel mirasın önemli bir taşıyıcısı olduğunu vurgulayarak, “Bu tür etkinlikler sayesinde uluslararası öğrencilerimiz, Kıbrıs Türk kültürüne özgü tatları öğreniyor ve kendi ülkelerine döndüklerinde bu kültürü tanıtma fırsatı buluyorlar. Üniversitemiz, bu çalıştaylarla öğrencilerimize çok yönlü bir kültürel ve akademik deneyim sunmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin geçtiğimiz günlerde; dört kıtadan 39 ülke ve 150’nin üzerinde turizm ve otelcilik eğitimi veren kurumu çatısı altında buluşturan EURHODIP’e tam üye olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Bahçelerli, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzün düzenlediği bu tür etkinlikler, kültürel mirası uluslararası arenaya taşımada önemli bir rol üstleniyor. Kıbrıs Türk mutfağına dair farkındalık yaratmak ve bu lezzetleri dünya çapında tanıtmak adına yapılan çalışmalar, ülkemizin ‘eğitim adası’ misyonunu da güçlendiriyor” dedi.

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