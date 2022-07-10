Badem sütü sağlığa yararlı mı, herkese uygun mu?

Badem sütü suda bekletilen bademlerin öğütülüp süzülmesiyle yapılan bir süt alternatifi. Bazen içine şeker veya bal gibi tatlandırıcılar da katılıyor. Piyasada satılan badem sütlerinde genelde daha az badem, daha çok su bulunuyor.

Bunlardan bazıları da vitamin ve minerallerle zenginleştiriliyor.

Nicola Shubrook, BBC Good Food

100 mililitre zenginleştirilmiş badem sütünde genelde 4 gram protein ve 120 miligram kalsiyum bulunuyor.

Peki badem sütü gerçekten de sağlığa yararlı mı? Herkes badem sütü içebilir mi? Beslenme uzmanı Nicola Shubrook, BBC Good Food web sitesi için yazdı.

Badem sütünün beş faydası

1. Süt ürünü içermiyor ve vegan

Badem sütü bitkisel olduğu için inek sütüne alerjisi olanların ya da veganların rahatlıkla kullanabileceği bir ürün.

2. Doğal olarak laktozsuz

Hayvansal sütlerde doğal olarak bulunan laktoz adı verilen enzimi herkes kolaylıkla sindiremiyor.

Badem doğal olarak laktozsuz ve bu nedenle de laktoz intoleransı olanların kullanabileceği bir süt alternatifi.

3. Kalorisi düşük

Diğer 'süt'lerle karşılaştırıldığında badem sütünün kalorisi oldukça düşük. 100 mililitre badem sütünün kalorisi 30 ile 55 arasında değişiyor.

Bu da badem sütünü, kalori sayanlar için iyi bir seçenek haline getiriyor.

4. İyi bir kalsiyum kaynağı olabilir

Sebze ağırlıklı ya da vegan bir beslenme tarzı benimseyenler için zenginleştirilmiş badem sütü, alınan kalsiyum miktarını artırmanın iyi bir yolu.

Katkılı badem sütlerinde genelde 100 mililitrede 120 miligram kalsiyum bulunuyor. Bu da inek sütüyle başa baş.

Yetişkinlerin günde 700 miligram kalsiyum alması öneriliyor.

Ancak evde yapılan badem sütleri takviyeli olmadığı için kalsiyum ihtiyacını karşılamaya uygun değil.

5. Vitaminli

Badem aynı zamanda iyi bir E vitamini kaynağı.

E vitamini bağışıklık sistemine yardımcı olmanın yanı sıra cilt ve göz sağlığı için de önemli bir antioksidan. Bazı ticari badem sütlerinde D vitamini de dahil olmak üzere ilave vitaminler oluyor.

D vitamini vücudun kalsiyum emilimine ve kullanımına yardımcı oluyor.

Sinir sistemine yardımcı olan B12 vitamini de normalde hayvansal gıdalarda bulunan bir vitamin olduğu için bitkisel sütlerin çoğuna ekleniyor.

Herkes badem sütü içebilir mi?

Birçok kişi herhangi bir sakınca olmadan badem sütü içebiliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı konular da var.

Kabuklu yemişlere alerjisi olanlara uygun değil. Böyle bir alerjiniz varsa badem sütünden kaçınmanız gerekiyor.

Bir yaşından itibaren çocuklara dengeli bir beslenmenin parçası olarak badem sütü de dahil tatlandırıcı katkısı olmayan bitkisel sütler verilebilir.

Ancak badem sütünün kalorisi, proteini ve yağ oranı düşük olduğu için çocuklara çok da fazla verilmemeli ve beslenme planının önemli bir parçası haline gelmemeli.

Veganlar ve sebze ağırlıklı beslenenlerin ise ihtiyaçları olan bütün vitamin ve mineralleri alabilmek için zenginleştirilmiş badem sütlerini tercih etmeleri gerekiyor.

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