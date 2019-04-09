  • BIST 98.135
  • Altın 238,717
  • Dolar 5,6904
  • Euro 6,4146
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Bademcik iltihabı nasıl geçer? Bademcik iltihabı belirtileri ve tedavisi…

» »
Çocuklarda sıklıkla görülen bademcik iltihabı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Bademcik iltihabı nasıl geçer? Bademcik iltihabı belirtileri ve tedavisi...
Bademcik iltihabı nasıl geçer? Bademcik iltihabı belirtileri ve tedavisi…

Bademcikler hastalıklara karşı savunma hattının ilk etabıdır. Onlar vücudun enfeksiyonla mücadelesine yardım etmek için beyaz kan hücrelerini üretirler. Ağız yoluyla vücuda giren bakteri ve virüsler bademciklerle mücadele etmektedir. Ancak, bademcikler de bu işgalcilerin enfeksiyonlarına açıktır. Tonsillit tıpkı soğuk algınlığında olduğu gibi virüs ya da bakterilerin neden olduğu enfeksiyon sonucu oluşan boğaz ağrısıdır. Peki, bademcik iltihabı nasıl geçer? Bademcik iltihabı belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

5-036.jpgTonsil olarak da adlandırılan bademcikler, dilin arka kısmında boğazın her iki yanında bulunan ve vücuda giren zararlı mikropları yakalayarak, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan hücreleri üreten önemli organlardır. Vücuda giren bazı mikroplar, tonsillerin bu etkisine rağmen yok edilemez ve tonsillerde çoğalarak tonsillerin iltihaplanmasına neden olurlar. Tonsillerde büyümeye, kızarmaya, bazen tonsiller üzerinde iltihap birikmesine neden olurlar. Bu duruma bademcik iltihabı (tonsilit) adı verilir.

BADEMCİK İLTİHABI BELİRTİLERİ

Bademcik iltihabının başlıca belirtileri iltihaplanma ve bademciklerin şişmesi, bazen hava yollarını tıkayabilecek kadar şiddetlidir. Diğer belirtiler şunlardır:

– Boğaz ağrısı veya hassasiyet
– Bademciklerde kızarıklık
– Bademcikler üzerinde beyaz veya sarı bir kaplama veya lekeler
– Boğazda ağrılı kabarcıklar veya ülserler
– Baş ağrısı
– İştah kaybı
– Kulak ağrısı
– Ağızdan yutma veya nefes almada zorluk
– Boyun veya çene bölgesinde şişmiş lenf bezleri
– Ateş, titreme
– Ağız kokusu
– Ses değişiklikleri

Çocuklarda ayrıca aşağıdaki belirtiler görülebilir:

– Mide bulantısı
– Kusma
– Karın ağrısı

3-079.jpgBADEMCİK İLTİHABI TEDAVİSİ

Bademcik iltihabının tedavisi kısmen nedenine bağlı olacaktır. Sebebini belirlemek için doktorunuz hızlı bir boğaz testi veya boğaz çubuğu kültürü yapabilir. Her iki test de boğazın arkasından bademciklere yakın bir yerden pamuklu çubukla örnekler almayı içerir. Laboratuar testi bakteriyel bir enfeksiyonu tespit edebilir. Testte viral bir enfeksiyon görülmeyebilir, ancak bakteri testinin negatif olduğu varsayılabilir. Bazı durumlarda, fiziksel bulgular olası bir bakteri enfeksiyonu teşhisi için yeterli olabilir. Bu durumlarda, hızlı boğaz testi yapılmadan antibiyotik verilebilir

Testler bakterileri ortaya çıkarırsa, tedavi enfeksiyonu iyileştirmek için antibiyotiklerden oluşacaktır. Antibiyotikler tek bir doz olarak verilebilir veya 10 gün boyunca ağızdan alınabilir. Her ne kadar semptomlar antibiyotiğe başladıktan sonraki iki veya üç gün içinde iyileşirse de, bakterilerin tamamen temizlenmesini sağlamak için doktorunuzun önerdiği tüm ilaçları almanız önemlidir . Bazı insanların enfeksiyondan kurtulabilmesi için ikinci bir antibiyotik kürü alması gerekir.

Bademcik iltihabı bir virüsten kaynaklanıyorsa, antibiyotikler işe yaramaz ve vücudunuz enfeksiyonla kendiliğinden savaşır. Bu arada, iltihaplanma nedeninden bağımsız olarak kendinizi daha iyi hissetmek için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

– Yeterince dinlenin
– Boğaz ağrısını hafifletmek için ılık veya çok soğuk sıvılar için
– Dondurma veya elma püresi gibi yumuşak yiyecekler yiyin
– Odanızda nemlendirici kullanın
– Ilık tuzlu su ile gargara
– Benzokain veya diğer anestezikler içeren pastiller kullanın
– Asetaminofen veya ibuprofen gibi reçetesiz ağrı kesiciler alın.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstifleme hastalığı: Neden atmıyorlar, tedavisi mümkün mü?07 Nisan 2019 Pazar 23:15
  • Fransa meme protezini yasakladı07 Nisan 2019 Pazar 22:47
  • Kansere karşı hangi vitaminler iyi gelir?07 Nisan 2019 Pazar 21:48
  • “Kolerektal Kanserler Sempozyumu” yapıldı06 Nisan 2019 Cumartesi 14:58
  • Mide ilacını 5 yıldan fazla kullanmayın çünkü...06 Nisan 2019 Cumartesi 11:00
  • Su içmenin faydaları nelerdir?06 Nisan 2019 Cumartesi 10:00
  • Kanserin öncü belirtileri nelerdir önemsiz görünüyor ama...06 Nisan 2019 Cumartesi 09:00
  • Az ya da çok… Alkol felç riskini artırıyor05 Nisan 2019 Cuma 22:35
  • Asma yaprağı, maydanoz ve ithal armutta limit üstü kalıntı tespit edildi05 Nisan 2019 Cuma 17:18
  • Bağımsızlık Yolu, devlet hastanelerinde ücret alınmasını eleştirdi05 Nisan 2019 Cuma 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti