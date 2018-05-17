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Badminton’da YDÜ çifte şampiyon

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Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı Carlton Yıldızlar Ligini hem kızlarda hem de erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.
Badminton’da YDÜ çifte şampiyon

YDÜ Spor Salonu’nda oynanan 5’inci hafta karşılaşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon olarak noktaladı. Kızlarda ve erkeklerde ikinci Girne Üniversitesi ve yine Kız ve erkelerde üçüncü Net Spor Kulübü oldu.
Son hafta alınan sonuçlar şöyle:

Kızlar:
Yakın Doğu Üniversitesi  – Girne Üniversitesi: 4-1
Kültürspor  – Akdeniz Spor Birliği: 1-4
Netspor – Gençlik Gücü: 5-0

Erkekler:
Girne Üniversitesi  –Yakın Doğu Üniversitesi: 0-5
Akdeniz Spor Birliği – Kültürspor: 3-2
Netspor – Gençlik Gücü:  5-0


 

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