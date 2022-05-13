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Badmintonda “Yıldızlar Ligi” başlıyor.

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Badmintonda “Yıldızlar Ligi” başlıyor.
Badmintonda “Yıldızlar Ligi” başlıyor.

Ligin starı 15 Mayıs’ta Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda verilecek.

“Carlton Yıldızlar Ligi” adı altında gerçekleştirilecek yarışmalar ‘karışık takım’ müsabakaları şeklinde 5 kategoride oynanacak.

Lig 4’erli 2 grup şeklinde 8 takımla tek devreli oynanacak. Maçlar sonunda ilk ikiye kalan takımlar yarı finale çıkacak.

Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Anıl Spor’a lige verdiği destekden ötürü teşekkür ederken lig sayesinde sporcuların daha fazla maç oynama şansı bularak kendilerini geliştirme şansı yakalacaklarına vurgu yaptı.

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