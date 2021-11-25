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BAE basını: Türkiye-Arap ülkeleri ilişkileri yeni bir döneme girecek

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Birleşik Arap Emirlikleri basını, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın dün Ankara'ya yaptığı ziyaretin Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri yeni bir döneme taşıyacağına dikkati çekti.
BAE basını: Türkiye-Arap ülkeleri ilişkileri yeni bir döneme girecek

Birleşik Arap Emirlikleri basını, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın dün Ankara'ya yaptığı ziyaretin Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri yeni bir döneme taşıyacağına dikkati çekti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'de yayın yapan günlük gazeteler, Prens Bin Zayid'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle dün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti manşetlerine taşıdı.

Dünkü ziyareti "BAE ve Türkiye... Umut vadeden ilişkiler" başlığıyla manşetinden veren "El-İttihad" gazetesi, iki ülke ilişkilerinde barış ve istikrar temeline dayalı iş birliği ve ortak çalışma için yeni ufukların oluştuğuna vurgu yaptı.

"Bu ziyaret yeni bir dönemin hazırlığı"

İki ülke arasındaki yeni dönemin ilk adımı olarak BAE'nin Türkiye'de yatırım için 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığına işaret eden gazete, "Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, bu ziyaret iki ülke arasında kalkınmayı vadeden yeni bir dönemin hazırlığıdır." ifadelerine yer verdi.

 

"El-İttihad" gazetesinin haberinde ayrıca çeşitli sektörlerde kalkınmasını sürdüren iki ülkenin sürdürülebilir bir ekonomik ortaklık başlattığına işaret edildi.

İlişkilerde yeni yol haritası belirlendi

Prens Bin Zayid ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buluşmasını "İstisnai bir ziyaret" manşetiyle veren BAE'nin "El-Halic" gazetesi de bu ziyaretle BAE ile Türkiye arasındaki kadim ilişkilerin yeni yol haritasının belirlendiğine dikkati çeti.

Dünkü ziyaretin "istisnai bir önem arz ettiğinin" altını çizen gazete, "Çünkü bu ziyaret, tarihi, coğrafi, dini ve ortak çıkarlar bağlamında Türkiye'nin hem BAE hem de Arap ülkeleriyle olan ilişkilerini yeni bir döneme taşıyor" değerlendirmesine yer verdi.

BAE ile Türkiye arasındaki üst düzey teması "Muhammed bin Zayid tarihin akışını düzeltiyor" başlığıyla veren "El-Vatan" gazetesi de söz konusu ziyaretin, ekonomi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin birçok alanda gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

 

BAE'den Türkiye'ye yatırım kararı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine dün Ankara'yı ziyaret eden Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, "Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadesini kullanmıştı.

İş birliği için yeni ve gelecek vadeden ufuklar açmayı umduklarını belirten Bin Zayid, iki ülkenin yararına olacak karşılıklı çıkarlarını, kalkınma ve refah beklentilerini gerçekleştirecek şekilde ortak çalışmayı istediklerini söylemişti.

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