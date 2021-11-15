BAE İle İkinci Gayriresmî 3’lü Görüşme Dubai’de Gerçekleşti

Rum, Yunan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri bakanlarının ikinci gayriresmî üçlü görüşmesinin önceki gün Dubai’de gerçekleştiği bildirildi.



Alithia, Nikos Hristodulidis, Nikos Dendias ve Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ın “Sir Bani Yas Forum” çalışmaları çerçevesinde gerçekleşen görüşmelerinde Doğu Akdeniz’deki ve Körfez’deki bölgesel işbirliklerini geliştirme konusunu ele aldıklarını yazdı.



Habere göre, üç bakanın bu oluşumdaki işbirliklerini daha da güçlendirme noktasında birleştiği görüşmede Suriye’deki durum, üç ülkenin katılımıyla Paris’te gerçekleştirilen forum ışığı altında Libya’daki son gelişmeler, AB-BAE ilişkileri ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın bu ilişkilerin gelişmesine katkısı ile AB’nin bölgedeki gelişmelere daha özlü müdahiliyeti ele alındı.