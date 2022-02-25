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BAE ile Toplu Stratejik İş Birliği Anlaşması İmzalandı

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Güney Kıbrıs ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, birçok alanda iş birliği yapılmasını öngören Toplu Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalandı.
BAE ile Toplu Stratejik İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Güney Kıbrıs ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, birçok alanda iş birliği yapılmasını öngören Toplu Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BAE’nin Dubai kentinde dün imzalanan Toplu Stratejik İş Birliği Anlaşması’na ilişkin yapılan ortak açıklamada, söz konusu anlaşmanın 7 ayaklı olduğunun ve siyasi, savunma, askeri iş birliği ile enerji, ticaret, turizm, eğitim, bilim, teknoloji ve denizcilik alanlarında iş birliği öngörüldüğünün vurgulandığını aktardı.

Habere göre söz konusu açıklamada özetle, Güney Kıbrıs ile BAE arasında, sözü edilen alanlarda karşılıklı iş birliğinin arttırılması amacıyla anlaşma ve memorandumların imzalanmasının öngörüldüğü belirtilirken, anlaşmaları yürütmek üzere her iki tarafın hükümetlerinden bakanlar atadıklarının altı çizildi.

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