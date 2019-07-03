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‘BAE şeyhi Londra seks partisinde öldü’

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinin yöneticisi Dr. Sultan bin Muhammed El-Kasimi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi, Londra'daki evinde ölü bulundu.
‘BAE şeyhi Londra seks partisinde öldü’

Seks partisinde öldüğü iddia edilen şeyh için BAE'li yöneticiler açıklama yapmazken, birçok Arap ülkesinden taziye mesajı geldi. Ülkede bütün bayraklar yarıya indirilirken, üç günlük yas ilan edildi.

The Sun gazetesinin haberine göre; ihbar üzerine Kasimi’nin Knightsbridge semtindeki evine giden acil servis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu buldu.

Sözcü'nün aktardığına göre The Sun'a konuşan kaynaklar, 39 yaşındaki erkek giyim markası sahibi Kasimi’nin ölü bulunduğu evde uyuşturucu kullanıldığını ve seks partisi yapıldığını söyledi.

Ancak Londra Polisi, bu iddiayı henüz ne teyit etti ne de yalanladı. Nedeni henüz netleşmeyen trajediye ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı.

Söz konusu kaynak, “Görünüşe bakılırsa, bazı konukların uyuşturucu aldığı ve cinsel ilişkiye girdiği bir parti yapılıyordu. Şeyh Halid’in uyuşturucu aldıktan sonra aniden ölmüş olabileceğinden şüpheleniliyor. Polis soruşturmasının yanı sıra acil bir iç soruşturma emri verildi ve personelin sessiz kalması yönünde talimat verildi” dedi.

Şeyh Halid’in ölü bulunduğu evin, 90 milyon pound’a satılan evlerin bulunduğu bir yerde yüksek kalitede bir apartman dairesi olduğu öğrenildi.

Şeyh Halid’in arkadaşı ve eski iş ortağı Elliott Frieze, dün gece yaptığı açıklamada, “Müthiş bir çalışkan ve yetenekliydi. Harika bir insandı” ifadelerini kullandı.

Şeyh Halid’in doğduğu Şarika kentinde üç gün ulusal yas ilan edilirken, bayraklar yarıya indirildi.

Sosyal medyada, diğer oğlu Şeyh Muhammed Bin Sultan El-Kasimi Bin Sultan El-Kasimi’yi 1999’da henüz 24 yaşındayken yitiren Dr. Sultan bin Muhammed El-Kasimi’ye başsağlığı mesajları yağdı.

O dönemde İngiliz The Independent gazetesi, Şeyh Muhammed’in aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü yazmıştı. Şeyh Muhammed de İngiltere’de hayatını kaybetmiş; iddiaya göre, banyoda yanında şırıngalarla ölü bulunmuştu.
 

3 GÜNLÜK YAS

BAE'li yöneticiler olay ile ilgili açıklama yapmazken, birçok Arap ülkesinden taziye mesajı geldi. Ülkede bütün bayraklar yarıya indirilirken, üç günlük yas ilan edildi.

 

ŞEYH HALİD BİN SULTAN EL-KASİMİ KİMDİR?

Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinde dünyaya geldi, dokuz yaşında İngiltere’ye taşındı.

Kent şehrindeki prestijli Tonbridge School’da eğitim gören Şeyh Halid, Londra’daki Imperial College’da Fransızca ve İspanyolca öğrendi.

Sonrasında mimarlık okuyan ve moda eğitimi aldığı Central Saint Martins’e devam eden Şeyh Halid, 2008’de Qasimi Homme adlı erkek giyim markasını kurdu.

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