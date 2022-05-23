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BAE’de yeni Devlet Başkanı’ndan eğitim odaklı kabine revizyonu

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde, ülke eğitim sisteminde yapısal değişiklikler hedefiyle yeni eğitim bakanı ve eğitimden sorumlu iki devlet bakanı belirlendi.
BAE’de yeni Devlet Başkanı’ndan eğitim odaklı kabine revizyonu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM’da, BAE Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum’un konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Al Maktum, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’la istişareden sonra kendisinin onayıyla ülkedeki eğitim alanında yapısal bir değişikliğe gidildiğini belirtti.

Değişiklik uyarınca Ahmed el-Felasi, Hüseyin el-Hamadi yerine Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Sare el-Emiri, Cemile el-Mehiri’nin yerine Genel Eğitim ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Sare el-Musellem ise Erken Dönem Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi.

Ayrıca Musellem’in denetiminde Erken Dönem Eğitim Federal Heyetinin kurulması kararı da alındı.

Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan başkanlığındaki Eğitim ve İnsan Kaynakları Konseyi, eğitimin geleceği projesi denetiminde yeniden yapılandırılacak.

Sare el-Emiri, Eylül 2021’den bu yana Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Ahmed el-Felasi ise Temmuz 2020’den bu yana Girişimcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürütüyordu. BAE basınına göre Sare el-Musellem ise Ocak 2019’dan bu yana Abu Dabi Eğitim Dairesi Başkanlığı görevindeydi.

BAE’de Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın vefatının ardından Muhammed bin Zayid’in devlet başkanı seçilmesinden bu yana ilk kez kısmi kabine değişikliğine gidildi.

BAE’nin 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, 13 Mayıs’ta vefat etmiş; Muhammed Bin Zayid, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi tarafından 14 Mayıs’ta yeni Devlet Başkanı olarak belirlenmişti.

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