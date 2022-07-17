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BAE’den Hindistan’a giden yolcu uçağı Pakistan’a acil iniş yaptı

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Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Hindistan’a gitmek için havalanan yolcu uçağı, pilotun teknik bir arızayı fark etmesinin ardından Pakistan’ın Karaçi kentine acil iniş yaptı.
BAE’den Hindistan’a giden yolcu uçağı Pakistan’a acil iniş yaptı

BAE’nin Sharjah kentinden Hindistan'ın Hyderabad kentine gitmek üzere havalanan IndiGo Havayolları’na ait yolcu uçağı, Pakistan'ın Karaçi kentine acil iniş yaptı.

IndiGo Havayolları’ndan yapılan açıklamada, “6E-1406 IndiGo Havayolları’na ait yolcu uçağı Sharjah'tan Hyderabad'a gittiği esnada Karaçi'ye yönlendirildi. Pilot teknik bir arıza tespit etti. Gerekli prosedürler takip edildi ve önlem amacıyla uçak Karaçi'ye indi. Yolcuları Hyderabad'a götürmek için ek bir uçuş Karaçi'ye gönderildi” denildi.

Geçtiğimiz hafta SpiceJet'e ait bir yolcu uçağı da Delhi-Dubai seferi esnasında pilotun anormal yakıt kaybı tespit etmesi üzerine Karaçi'ye acil iniş gerçekleştirmişti.

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