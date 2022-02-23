BAE'den Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanması talep edildi

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları kapsamında, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.
Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Peker'in iadesi için harekete geçti.
Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.
Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.
5 farklı dosyadan yargılanıyor
Sedat Peker, suç örgütü yönettiği gerekçesiyle İstanbul ve Bursa'da 5 farklı dosyadan yargılanıyor.
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