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BAE’den Türkiye’ye üst düzey ziyaret

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Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nehyan Türkiye'ye geliyor.
BAE’den Türkiye’ye üst düzey ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye’ye geleceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan haberde, “Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Sayın Bakanımızın davetine icabetle 27 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimizde son dönemde kaydedilen gelişmelerin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

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