Baerbock: "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm söz konusu olamaz"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kıbrıs'ta 'İki devletli çözüm' modelinin söz konusu olmayacağını vurguladı.

Baerbock ile Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Berlin’de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede, Kıbrıs konusunun ele alındığını aktaran Baerbock, “Almanya, sıkı bir şekilde sizin tarafınızda duruyor. Bir çözüm sadece BM kararlarına dayalı olabilir. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm söz konusu olamaz" ifadesini kullandı.Baerbock, Kıbrıs sorununda sadece Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına dayalı bir çözüm olabileceğini belirterek, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yeni önerilerde desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.