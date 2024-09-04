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Baf açıklarında meydana gelen deprem ada genelinde hissedildi

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Baf açıklarında meydana gelen deprem ada genelinde hissedildi
Baf açıklarında meydana gelen deprem ada genelinde hissedildi

Baf açıklarında 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem adanın büyük bölümünde şiddetli şekilde hissedildi

4.9’la sallandık!

Baf açıklarında denizin 12.22 kilometre derinliğinde ve 4.9 büyüklüğünde. meydana gelen deprem ada genelinde hissedildi.

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