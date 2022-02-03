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Baf açıklarında meydana gelen deprem le ilgili Tatar ve Sucuoğlu'ndan açıklama

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Akdeniz’de merkez üssü Baf açıklarında dün akşam saat 23.03’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin, ülkede herhangi bir sıkıntı yaratmadığı belirtildi.
Baf açıklarında meydana gelen deprem le ilgili Tatar ve Sucuoğlu'ndan açıklama

Akdeniz’de merkez üssü Baf açıklarında dün akşam saat 23.03’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin, ülkede herhangi bir sıkıntı yaratmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, deprem nedeniyle sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ile görüştüğünü, herhangi bir sıkıntı tespit edilmediğini bildirdi.

Depremin 11 Ocak’taki depremin olduğu yere çok yakın olduğunu kaydeden Tatar, 11 Ocak’taki depremin 6.4 şiddetinde olduğunu hatırlattı.

Başbakan Sucuoğlu da merkez üssü Baf açıkları olan 5.1 şiddetindeki depremin Antalya ile KKTC’nin bazı bölgelerinde de hissedildiğini kaydederek “Depremde ne Türkiye’de ne de KKTC’de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması sevindiricidir. Bu olay nedeniyle depremin hissedildiği bölgelerde yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletirim.” ifadelerini kullandı.

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