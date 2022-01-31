Baf, Akademik Harita'da yer alacak

Baf Belediyesi’nin, tarihi harnup ağaçlarının akademik açıdan değerlendirilmesi için “büyük bir gizlilik” içerisinde anlaştığı Beyrut Amerikan Üniversitesi ile anlaştığı bildirildi.

Baf Belediyesi’nin, tarihi harnup ağaçlarının akademik açıdan değerlendirilmesi için “büyük bir gizlilik” içerisinde anlaştığı Beyrut Amerikan Üniversitesi ile anlaştığı bildirildi.



Fileleftheros, “Baf’ın, Kıbrıs’ın Akademik Haritasına Girişi” başlıklı haberinde, Rum Teknoloji Üniversitesi’nin (TEPAK) Turizm Bilimleri Fakültesi’ni taşımasının ardından İsrail’in Herzilia Üniversitesi’nin işbirliğinde “Baf İnnovasyon Enstitüsü” kurulduğunu yazdı.



Habere göre, 2020’de açılışı yapılan ancak pandemi kaynaklı gecikme sonrasında fiili işleyişine bu yıl başlayacak enstitüde inovasyon, suların yönetimi, enerji kaynakları, gıda güvenliği, mekanik ve bilişim sistemleri, insan ve makine arasında etkileşimli işbirliği alanlarında lisansüstü eğitim verilecek.



Rum yönetiminin, tarihi harnup ağaçlarını Baf Belediyesi’ne devretmesinin ardından belediyenin, “gizli ve expres bir prosedürle” harnup ağaçlarının akademik açıdan değerlendirilmesini Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne ihale etti.

Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin birkaç haftadır Baf Apostolu Pavlu Caddesi’ne konuşlandığı ve 2022 akademik yılında “Neapolis Üniversitesi”, TEPAK “Turizm Bilimleri Fakültesi” , “Aleksander College”, “CDA College” ve “Pafos Innovation Institute” ile birlikte faaliyete geçeceği kaydedildi.