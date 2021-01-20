Baf Belediyesi, 'Talat Paşa' caddesinin adını değiştirdi

Cyprus Mail'in haberine göre, toplulukların daha önceden belediyeye yaptıkları başvuruda, 1.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğunu yöneten 3 paşadan biri olan ve içişleri bakanı olarak görev yapan Talat Paşa, Ermeniler tarafından 1915 yılında meydana geldiği öne sürülen soykırımla ilgili 'baş mimar' olarak niteleyerek, kaldırılmasını istedi.

Cyprus Mail gazetesine konuşan Baf Belediyesi sözücüsü, "Talat Paşa ismi, Adalet ismi ile değiştirilmiştir. Soykırımın mimarı birisinin ismi anılmaz" ifadelerini kullandı, caddedeki tabelaların da kaldırılacağını açıkladı.

Halk arasında Talat Paşa olarak bilinen Mehmed Talat, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nu fiilen yöneten Üç Paşadan biriydi.

Paşa, Ermeniler tarafından genel olarak sözde "Ermeni Soykırımın" ana faili olarak kabul ediliyor ve bu nedenle yaklaşık bir milyon Ermeni'nin ölümünden sorumlu tutuluyor.