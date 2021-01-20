  • BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "11'i yerel 14 pozitif vaka''

Baf Belediyesi, 'Talat Paşa' caddesinin adını değiştirdi

» »
Baf Belediyesi, Ermeni ve Yunan topluluklarının isteği üzerine, kentte bulunan 'Talat Paşa Caddesi'nin ismini 'Adalet Caddesi' olarak değiştirdi.
Baf Belediyesi, 'Talat Paşa' caddesinin adını değiştirdi

Cyprus Mail'in haberine göre, toplulukların daha önceden belediyeye yaptıkları başvuruda, 1.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğunu yöneten 3 paşadan biri olan ve içişleri bakanı olarak görev yapan Talat Paşa, Ermeniler tarafından 1915 yılında meydana geldiği öne sürülen soykırımla ilgili 'baş mimar' olarak niteleyerek, kaldırılmasını istedi. 

Cyprus Mail gazetesine konuşan Baf Belediyesi sözücüsü, "Talat Paşa ismi, Adalet ismi ile değiştirilmiştir. Soykırımın mimarı birisinin ismi anılmaz" ifadelerini kullandı, caddedeki tabelaların da kaldırılacağını açıkladı.

Halk arasında Talat Paşa olarak bilinen Mehmed Talat, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nu fiilen yöneten Üç Paşadan biriydi.

Paşa, Ermeniler tarafından genel olarak sözde "Ermeni Soykırımın"  ana faili olarak kabul ediliyor ve bu nedenle yaklaşık bir milyon Ermeni'nin ölümünden sorumlu tutuluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta kapanmanın ardından 162 vaka, 5 can kaybı18 Ocak 2021 Pazartesi 20:35
  • Anastasiadis İkinci Doz Aşıyı Oldu18 Ocak 2021 Pazartesi 11:37
  • Beşli Konferans Hazırlıkları Sürüyor18 Ocak 2021 Pazartesi 11:30
  • Güney Kıbrıs’ta aşılananların sayısı 10 bini geçti17 Ocak 2021 Pazar 15:14
  • Lefkoşa Uzunyol'da maske takmadığı için durduruldu, polisin kolunu ısırdı17 Ocak 2021 Pazar 15:01
  • Güney'de Yerel Makamlar Kıbrıs Türk taşınmazlarını kullanıyor!16 Ocak 2021 Cumartesi 14:42
  • Kayıp Şahıslar Komitesinin Kıbrıslı Rum Üyesi Leonidas Pandelidis, 2020 Yılındaki Çalışmalara Değindi16 Ocak 2021 Cumartesi 13:49
  • “Guterres ortak zemin ve vizyon istiyor”16 Ocak 2021 Cumartesi 12:09
  • Güney Kıbrıs’ta 244 yeni vaka!15 Ocak 2021 Cuma 21:12
  • Güney Kıbrıs'ta Anastasiadis ile Çipras odağında 'yolsuzluk' iddiaları15 Ocak 2021 Cuma 20:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti